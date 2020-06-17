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В Совфеде считают, что правительству придется ввести прогрессивный налог
Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников считает, что в текущих экономических условиях правительство будет вынуждено пойти на введение... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:00
россия
налоги
совет федерации рф
сергей калашников
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, налоги, совет федерации рф, сергей калашников, экономика

В Совфеде считают, что правительству придется ввести прогрессивный налог

22:00 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников считает, что в текущих экономических условиях правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога.
Ранее "Форбс" написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.
"Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога", - сказал Калашников РИА Новости в среду.
Он назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" тот факт, что в России при столь большой разнице в зарплатах до сих пор действует плоская шкала налогообложения. По мнению сенатора, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог", уверен законодатель.
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РоссияНалогиСовет Федерации РФСергей КалашниковЭкономика
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