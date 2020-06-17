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Дуров пригрозил подать в суд на Facebook
Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в распространении мошеннических РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:20
facebook
telegram (приложение)
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павел дуров
общество
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https://ria.ru/20200508/1571132356.html
https://ria.ru/20200130/1564084795.html
https://ria.ru/20200512/1571345419.html
ФБ у Телеграм деньги на рекламе отнимает. За нервничал Паша. Цукерберг со своим ФБ на одной ноге со спецслужбами США сейчас. Против Цукерберга Паша не попрешь! И против системы США тоже. И Паше не потянуть систему США. Это Паше не ФСБ российское. В США и просо так закрыть могут. И ничего не сделать. А сделаешь Паша, так быстро экстрадируют в США с любой точки Глобуса. Так что сопи в две дырки Паша. :))
47
Суд тут не поможет, в общем-то. Даешь протестные самолетики.
30
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:224:2395:1571_1400x0_80_0_0_c7ed2c22731c1d401b7b6eab1f9a1589.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, telegram (приложение), instagram, павел дуров, общество

Дуров пригрозил подать в суд на Facebook

21:18 17.06.2020 (обновлено: 21:20 17.06.2020)
7735
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в распространении мошеннических объявлений от его имени.
По его словам, корпорация "уже больше года зарабатывает" на рекламе схем, которые обманным путем выманивают у людей деньги. Жертвой таких объявлений стали в том числе пожилые люди и пенсионеры, добавил Дуров.
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Бизнесмен отметил, что последнее подобное объявление в соцсетях появилось сегодня, однако "сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook", стали размещаться еще год назад.
Дуров сослался на статью "Известий" от 17 июня, в которой 65-летняя россиянка рассказала о рекламе "уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы". Разместившие объявление мошенники обманным путем заставили женщину взять кредит почти на 200 тысяч рублей.

"Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей", — написал Дуров в Telegram.

Он подчеркнул, что компания продолжила продвигать эти схемы, несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей. Дуров назвал такую ситуацию недопустимой.
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"Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно", — отметил Дуров.
Как написал предприниматель, в интересах Facebook до конца недели показать ответственное отношение к своей рекламной платформе. Он также выразил надежду, что корпорация компенсирует ущерб жертвам мошенников.
Дуров призвал пользователей соцсетей сохранять мошеннические рекламные посты от его имени в Facebook и Instagram.
"Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных судебных процессов", — написал он.
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FacebookTelegram (приложение)InstagramПавел ДуровОбщество
Популярные комментарии
ФБ у Телеграм деньги на рекламе отнимает. За нервничал Паша. Цукерберг со своим ФБ на одной ноге со спецслужбами США сейчас. Против Цукерберга Паша не попрешь! И против системы США тоже. И Паше не потянуть систему США. Это Паше не ФСБ российское. В США и просо так закрыть могут. И ничего не сделать. А сделаешь Паша, так быстро экстрадируют в США с любой точки Глобуса. Так что сопи в две дырки Паша. :))
18 июня, 00:14
НННиколай Никоноров
151641011
Суд тут не поможет, в общем-то. Даешь протестные самолетики.
17 июня, 23:17
ЙВЙого Високоповажнiсть
2260101
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