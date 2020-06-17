Дуров пригрозил подать в суд на Facebook

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в распространении мошеннических объявлений от его имени.

По его словам, корпорация "уже больше года зарабатывает" на рекламе схем, которые обманным путем выманивают у людей деньги. Жертвой таких объявлений стали в том числе пожилые люди и пенсионеры, добавил Дуров.

Бизнесмен отметил, что последнее подобное объявление в соцсетях появилось сегодня, однако "сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook", стали размещаться еще год назад.

Дуров сослался на статью "Известий" от 17 июня, в которой 65-летняя россиянка рассказала о рекламе "уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы". Разместившие объявление мошенники обманным путем заставили женщину взять кредит почти на 200 тысяч рублей.

"Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей", — написал Дуров в Telegram.

Он подчеркнул, что компания продолжила продвигать эти схемы, несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей. Дуров назвал такую ситуацию недопустимой.

"Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно", — отметил Дуров.

Как написал предприниматель, в интересах Facebook до конца недели показать ответственное отношение к своей рекламной платформе. Он также выразил надежду, что корпорация компенсирует ущерб жертвам мошенников.

Дуров призвал пользователей соцсетей сохранять мошеннические рекламные посты от его имени в Facebook и Instagram.