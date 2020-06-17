https://ria.ru/20200617/1573090065.html
Попова сочла возможным возобновление работы школ с 1 сентября
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день есть высокая доля уверенности, что в начале сентября школьники РФ вернутся за парты. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:14
2020-06-18T04:32
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/56/1558155676_0:282:3071:2009_1400x0_80_0_0_3df8cadaa7b5d9c006ab3ec8eb1b2939.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество