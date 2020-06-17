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https://ria.ru/20200617/1573090065.html
Попова сочла возможным возобновление работы школ с 1 сентября
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день есть высокая доля уверенности, что в начале сентября школьники РФ вернутся за парты. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-18T04:32
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коронавирус covid-19
россия
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова сочла возможным возобновление работы школ с 1 сентября

21:14 17.06.2020 (обновлено: 04:32 18.06.2020)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день есть высокая доля уверенности, что в начале сентября школьники РФ вернутся за парты.
"Мы уже подготовили специальные рекомендации, Как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, разрешит ли Роспотребнадзор российским школьникам 1 сентября прийти в школы и начать обучение.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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