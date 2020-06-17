В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. В министерстве здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики рассчитывают, что улучшение ситуации с вирусом COVID-19 на территории ДНР наступит через два месяца.
"Прогнозы делать трудно. Судя по ситуации, которая развивается в мире, коронавирус пришел надолго. В Китае с активным распространением нового коронавируса боролись три месяца. По мировому опыту можно предполагать, что мы будем активно бороться с коронавирусом еще месяц-два, потом ситуация пойдет на спад", - сказал РИА Новости представитель Минздрава ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.