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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573087918.html
В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса
В министерстве здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики рассчитывают, что улучшение ситуации с вирусом COVID-19 на территории ДНР... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
воз
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, воз, китай, в мире

В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

19:56 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. В министерстве здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики рассчитывают, что улучшение ситуации с вирусом COVID-19 на территории ДНР наступит через два месяца.
"Прогнозы делать трудно. Судя по ситуации, которая развивается в мире, коронавирус пришел надолго. В Китае с активным распространением нового коронавируса боролись три месяца. По мировому опыту можно предполагать, что мы будем активно бороться с коронавирусом еще месяц-два, потом ситуация пойдет на спад", - сказал РИА Новости представитель Минздрава ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаВОЗКитайВ мире
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