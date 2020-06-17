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Источник рассказал о состоянии руководителя СУСК по Дагестану после ДТП
Состояние здоровья и.о. руководителя СУСК по Дагестану Олега Потанина после ДТП стабильно тяжелое, его транспортировали на вертолете в Махачкалу, сообщил РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:54
республика дагестан
махачкала
каякентский район
происшествия
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махачкала
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республика дагестан, махачкала, каякентский район, происшествия

Источник рассказал о состоянии руководителя СУСК по Дагестану после ДТП

19:54 17.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Состояние здоровья и.о. руководителя СУСК по Дагестану Олега Потанина после ДТП стабильно тяжелое, его транспортировали на вертолете в Махачкалу, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности руководителя СУСК по Дагестану попал в ДТП в Каякентском районе республики, его госпитализировали в местную больницу.
"Состояние здоровья Олега Потанина после ДТП стабильно тяжелое, он получил черепно-мозговую травму. На вертолёте его транспортировали из Каякентской больницы в Махачкалу", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, водитель Потанина, который также находился в машине, получил легкие травмы.
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Республика ДагестанМахачкалаКаякентский районПроисшествия
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