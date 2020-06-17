Боне предложили поработать на кризисной линии для беременных

"В апреле и мае мы раздали бездомным людям 10 тысяч продуктовых наборов, а наши добровольцы за этот период сделали для них 25 тысяч бутербродов. Нагрузка на благотворительные фонды сильно возросла, всегда нужна помощь волонтеров. Думаю, что Виктории нужно обязательно присоединиться к нам. С каждым сделанным бутербродом она будет меняться в лучшую сторону, общение с бездомными также пойдет ей на пользу", - считает Хабаров.