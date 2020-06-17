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Боне предложили поработать на кризисной линии для беременных
Экс-участница "Дома-2", Instagram-блогер Виктория Боня может поработать на горячей линии для беременных женщин в кризисной ситуации, ей будет предоставлена... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:51
шоу-бизнес
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шоу-бизнес, виктория боня, алена водонаева, сергей марков, москва, общество

Боне предложили поработать на кризисной линии для беременных

19:51 17.06.2020
952
© Sputnik / Перейти в фотобанкМодель и телеведущая Виктория Боня
Модель и телеведущая Виктория Боня
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Модель и телеведущая Виктория Боня. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экс-участница "Дома-2", Instagram-блогер Виктория Боня может поработать на горячей линии для беременных женщин в кризисной ситуации, ей будет предоставлена такая возможность, заявила в среду РИА Новости руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова.
Ранее Боня в своем блоге раскритиковала жителей России, которые получают минимальный размер оплаты труда, назвав их "алкоголиками" и "нищебродами".
"Хайпануть" на оскорблении людей, которым и так приходится нелегко, не лучшая идея... Мы готовы ее обучить и взять добровольцем к нам на кризисную линию. Если будет получаться, возьмем на ставку. Уверена, такой опыт ей будет полезен", - сказала Маркова.
По ее мнению, данная новость вызовет общественный резонанс, и об этом "будет немало упоминаний" в СМИ.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Вчера, 00:49
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
В свою очередь, исполнительный директор фонда помощи бездомным людям "НебомЖивы" Кирилл Хабаров, комментируя РИА Новости высказывания Бони, предложил ей стать волонтером и принять участие в подготовке бутербродов для бездомных, число которых в Москве увеличилось с пандемией коронавируса.
"В апреле и мае мы раздали бездомным людям 10 тысяч продуктовых наборов, а наши добровольцы за этот период сделали для них 25 тысяч бутербродов. Нагрузка на благотворительные фонды сильно возросла, всегда нужна помощь волонтеров. Думаю, что Виктории нужно обязательно присоединиться к нам. С каждым сделанным бутербродом она будет меняться в лучшую сторону, общение с бездомными также пойдет ей на пользу", - считает Хабаров.
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
16 июня, 18:16
Милонов раскритиковал Боню за слова об "алкоголиках и нищебродах"
Он выразил надежду, что со временем Instagram-блогер "начнет измерять свою жизнь не количеством упоминаний в СМИ, а количеством людей, которым смогла помочь".
Ранее другая бывшая участница "Дома-2", телеведущая и блогер Алена Водонаева выразила мнение, что ради социальных выплат станут рожать по несколько детей только "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". Проблема с рождаемостью, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян". Позже телеведущей пришлось давать пояснения в полиции по поводу своего скандального поста. Также она опубликовала в Instagram заключение эксперта об отсутствии признаков экстремизма в ее словах.
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Шоу-бизнесВиктория БоняАлена ВодонаеваСергей МарковМоскваОбщество
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