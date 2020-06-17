https://ria.ru/20200617/1573087561.html
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:46
2020-06-17T21:45
россия
брюссель
нато
йенс столтенберг
в мире
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https://ria.ru/20200614/1572911667.html
https://ria.ru/20200612/1572838424.html
Алексей Степанов
Ракетный потенциал и первенство России в нем - это гарантия мира на Земле. Если США почувствуют что они опережают Россию, они сразу развяжут новую войну. И какое нибудь государство сново пострадает. Пока Россия сильна, чудовище и монстр в лице США будет сидеть в клетке.
117
Smoļenskas Bērnus
Проблема только в РФ? То, что США отказалась от рак. договора, и испытали через неделю свою новою ракету, НАТО не смущает, говорить про это не надо?
95
58
россия
брюссель
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:405:2919:2047_1400x0_80_0_0_ad779a9eb3c950ef9242b026516c5af4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, нато, йенс столтенберг, в мире
БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости.
Министры обороны стран НАТО
обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе
генсек Йенс Столтенберг
.
Двухдневная встреча глав минобороны стран — участниц НАТО проходит в режиме видеоконференции.
Генсек подчеркнул, что альянс считает действия России по модернизации военного потенциала угрожающими и "безответственными", а ее риторику — направленной на запугивание стран-участниц.
"В прошлом году развертывание Россией ракет SSC-8 (по классификации НАТО. — Прим. ред.) привели к краху договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ракеты двойного назначения, они могут достигать европейских городов и снижают порог применения ядерного оружия. Россия также модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты. У России появился гиперзвуковой глайдер".
Столтенберг заявил, что министры обороны согласовали "сбалансированный пакет политических и военных мер", включая укрепление интегрированных систем ПВО, сбор развединформации и внесение корректив в военные учения.
Он пояснил, что несколько союзников объявили о покупке систем Patriot, а также договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.