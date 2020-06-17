Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573087561.html
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:45
россия
брюссель
нато
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:405:2919:2047_1400x0_80_0_0_ad779a9eb3c950ef9242b026516c5af4.jpg
https://ria.ru/20200614/1572911667.html
https://ria.ru/20200612/1572838424.html
Ракетный потенциал и первенство России в нем - это гарантия мира на Земле. Если США почувствуют что они опережают Россию, они сразу развяжут новую войну. И какое нибудь государство сново пострадает. Пока Россия сильна, чудовище и монстр в лице США будет сидеть в клетке.
117
Проблема только в РФ? То, что США отказалась от рак. договора, и испытали через неделю свою новою ракету, НАТО не смущает, говорить про это не надо?
95
58
россия
брюссель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:405:2919:2047_1400x0_80_0_0_ad779a9eb3c950ef9242b026516c5af4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_92:0:2821:2047_1400x0_80_0_0_12684fc7408316fb3e9015be7d4bcdda.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_844:54:2837:2047_1400x0_80_0_0_5e9d5942d45f93f61c86d369939cdc54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, брюссель, нато, йенс столтенберг, в мире

НАТО усилит оборону из-за российских ракет

19:46 17.06.2020 (обновлено: 21:45 17.06.2020)
14015
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг.
Двухдневная встреча глав минобороны стран — участниц НАТО проходит в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
14 июня, 15:50
Гиперзвуковое оружие, Конституция и США. Путин высказался по острым темам
Генсек подчеркнул, что альянс считает действия России по модернизации военного потенциала угрожающими и "безответственными", а ее риторику — направленной на запугивание стран-участниц.

"В прошлом году развертывание Россией ракет SSC-8 (по классификации НАТО. — Прим. ред.) привели к краху договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ракеты двойного назначения, они могут достигать европейских городов и снижают порог применения ядерного оружия. Россия также модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты. У России появился гиперзвуковой глайдер".

Мюнхенская конференция по безопасности
Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что министры обороны согласовали "сбалансированный пакет политических и военных мер", включая укрепление интегрированных систем ПВО, сбор развединформации и внесение корректив в военные учения.
Он пояснил, что несколько союзников объявили о покупке систем Patriot, а также договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
12 июня, 01:26
США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
39317495779
Обсудить 58
РоссияБрюссельНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Ракетный потенциал и первенство России в нем - это гарантия мира на Земле. Если США почувствуют что они опережают Россию, они сразу развяжут новую войну. И какое нибудь государство сново пострадает. Пока Россия сильна, чудовище и монстр в лице США будет сидеть в клетке.
17 июня, 21:10
АСАлексей Степанов
11200005
Проблема только в РФ? То, что США отказалась от рак. договора, и испытали через неделю свою новою ракету, НАТО не смущает, говорить про это не надо?
17 июня, 20:45
Smoļenskas Bērnus
9400001
Рекомендуем
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Оператор обжаловал решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Налоговый кодекс РФ
"Известия": в России может появиться налог для богатых
Георгий Габуния
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
Международная космическая станция
Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров пригрозил подать в суд на Facebook
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Деньги в конверте
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Раковая клетка в организме человека
Назван способ предотвратить один из самых распространенных видов рака
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
Лента новостейМолния