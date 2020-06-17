НАТО усилит оборону из-за российских ракет

БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Министры обороны стран Министры обороны стран НАТО обсудили расширение Россией своего ракетного потенциала и последствия этого для безопасности альянса, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг

Двухдневная встреча глав минобороны стран — участниц НАТО проходит в режиме видеоконференции.

Генсек подчеркнул, что альянс считает действия России по модернизации военного потенциала угрожающими и "безответственными", а ее риторику — направленной на запугивание стран-участниц.

"В прошлом году развертывание Россией ракет SSC-8 (по классификации НАТО. — Прим. ред.) привели к краху договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ракеты двойного назначения, они могут достигать европейских городов и снижают порог применения ядерного оружия. Россия также модернизирует межконтинентальные баллистические ракеты. У России появился гиперзвуковой глайдер". Йенс Столтенберг

Столтенберг заявил, что министры обороны согласовали "сбалансированный пакет политических и военных мер", включая укрепление интегрированных систем ПВО, сбор развединформации и внесение корректив в военные учения.

Он пояснил, что несколько союзников объявили о покупке систем Patriot, а также договорились инвестировать в создание истребителей пятого поколения.