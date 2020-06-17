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Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:08
республика дагестан
каякентский район
происшествия
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РИА Новости
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республика дагестан, каякентский район, происшествия

Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник

19:40 17.06.2020 (обновлено: 22:08 17.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МАХАЧКАЛА, 17 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Внедорожник, в котором находились Олег Потанин и его водитель, перевернулся. С тяжелыми травмами Потанина госпитализировали", — рассказал собеседник агентства.

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Республика ДагестанКаякентский районПроисшествия
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