Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе

БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Европейский союз призвал Китай и Индию проявить сдержанность и не допускать эскалации конфликта на границе, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Индия и Китай являются важными партнерами Евросоюза и играют ключевую роль в поддержке региональной и глобальной стабильности. Мы верим, что власти Индии и Китая продолжат диалог, чтобы найти мирное решение для существующих разногласий. Это имеет ключевое значение для создания атмосферы доверия, сохранения мира и стабильности в регионе", - говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС.
Вчера, 15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.
МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.