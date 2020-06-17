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Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе
Европейский союз призвал Китай и Индию проявить сдержанность и не допускать эскалации конфликта на границе, заявил верховный представитель ЕС по внешней... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:20
жозеп боррель
евросоюз
мид индии
мид кнр
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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жозеп боррель, евросоюз, мид индии, мид кнр, китай, индия, в мире

Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе

19:20 17.06.2020
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Европейский союз призвал Китай и Индию проявить сдержанность и не допускать эскалации конфликта на границе, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Индия и Китай являются важными партнерами Евросоюза и играют ключевую роль в поддержке региональной и глобальной стабильности. Мы верим, что власти Индии и Китая продолжат диалог, чтобы найти мирное решение для существующих разногласий. Это имеет ключевое значение для создания атмосферы доверия, сохранения мира и стабильности в регионе", - говорится в письменном заявлении главы дипломатии ЕС.
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Вчера, 15:49
В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.
МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Ван И
Вчера, 14:14
Китай потребовал от Индии тщательного расследования инцидента на границе
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Жозеп БоррельЕвросоюзМИД ИндииМИД КНРКитайИндияВ мире
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