Беглов назвал голосование по Конституции историческим моментом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал общероссийское голосование по поправкам в конституцию "важным историческим моментом" и выразил уверенность, что в этот день город "покажет свою сплоченность".
"Что касается голосования 1 июля, то я считаю, что это очень важный исторический момент для всех нас. Мало кому в жизни предоставляется возможность… внести определенные изменения в конституцию, с которой придется дальше жить нам, нашим детям, нашим внукам", - сказал Беглов на заседании городского совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в онлайн-режиме.
"Я уверен, что жители нашего города выскажут свою точку зрения, придут на избирательные участки и скажут свое слово. Петербург всегда был примером, и я уверен, что сегодня Петербург тоже покажет свою сплоченность в решении этого вопроса", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.