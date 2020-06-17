Беглов назвал голосование по Конституции историческим моментом

"Что касается голосования 1 июля, то я считаю, что это очень важный исторический момент для всех нас. Мало кому в жизни предоставляется возможность… внести определенные изменения в конституцию, с которой придется дальше жить нам, нашим детям, нашим внукам", - сказал Беглов на заседании городского совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в онлайн-режиме.