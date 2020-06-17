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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573086300.html
Беглов назвал голосование по Конституции историческим моментом
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал общероссийское голосование по поправкам в конституцию "важным историческим моментом" и выразил уверенность, что в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:19
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
александр беглов
санкт-петербург
общество
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Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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россия, конституция рф, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов назвал голосование по Конституции историческим моментом

17:19 17.06.2020 (обновлено: 19:19 17.06.2020)
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© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал общероссийское голосование по поправкам в конституцию "важным историческим моментом" и выразил уверенность, что в этот день город "покажет свою сплоченность".
"Что касается голосования 1 июля, то я считаю, что это очень важный исторический момент для всех нас. Мало кому в жизни предоставляется возможность… внести определенные изменения в конституцию, с которой придется дальше жить нам, нашим детям, нашим внукам", - сказал Беглов на заседании городского совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в онлайн-режиме.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 15:57Голосование по поправкам в Конституцию
Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
"Я уверен, что жители нашего города выскажут свою точку зрения, придут на избирательные участки и скажут свое слово. Петербург всегда был примером, и я уверен, что сегодня Петербург тоже покажет свою сплоченность в решении этого вопроса", - добавил он.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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