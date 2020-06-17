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В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико
Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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белгазпромбанк, виктор бабарико, беларусбанк, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико

19:11 17.06.2020
2744
© РИА НовостиСитуация у здания "Белгазпромбанка"
Ситуация у здания Белгазпромбанка
© РИА Новости
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Счет избирательного фонда претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заблокирован, сообщил в среду штаб политика.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
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"Сегодня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники "Беларусбанка" (белорусский госбанк - ред.) сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были", - говорится в сообщении штаба.
На расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более ста тысяч белорусских рублей (эквивалентно примерно 42 тысячам долларов), отметили в штабе.
"Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы", - подчеркивается в сообщении.
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Вместе с тем, отметили в штабе, "арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба". "В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии", - подчеркнули в штабе.

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