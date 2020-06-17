В Белоруссии заблокировали счет избирательного фонда Бабарико

На расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более ста тысяч белорусских рублей (эквивалентно примерно 42 тысячам долларов), отметили в штабе.

"Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, отметили в штабе, "арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба". "В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии", - подчеркнули в штабе.