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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Около 9,1 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в настоящее время в больницах в Санкт-Петербурге, в том числе 1,8 тысячи - в тяжелом состоянии, из них 464 - на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:07
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РИА Новости
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353
60
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В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

19:07 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Около 9,1 тысячи пациентов с COVID-19 находятся в настоящее время в больницах в Санкт-Петербурге, в том числе 1,8 тысячи - в тяжелом состоянии, из них 464 - на аппаратах ИВЛ, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
"На сегодняшний момент в стационарах находятся около 9,1 тысячи человек, из них тяжелых пациентов примерно 18% - это 1800 человек. Из тяжелых пациентов на ИВЛ на сегодняшнее утро находилось 464 человека… Процент снятия с ИВЛ высок", - сказал Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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При этом он отметил, что в Петербурге на этой неделе отмечается снижение числа госпитализированных пациентов.
"Статистика поступлений (в стационары) пациентов последний трех дней радует всех медиков Санкт-Петербурга, особенно скорую помощь, потому что мы видим снижение по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас у нас госпитализируется примерно на 100 человек меньше, и ежедневно это примерно 650-660 человек. Для сравнения на прошлой неделе – это было 750-770, а еще неделей ранее - в районе 800-850. То есть мы видим отчетливое улучшение и надеемся, что оно будет продолжаться и дальше", - отметил Сарана.
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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 228 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 21275 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10687 человек, умерли 727 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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