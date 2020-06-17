В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"На сегодняшний момент в стационарах находятся около 9,1 тысячи человек, из них тяжелых пациентов примерно 18% - это 1800 человек. Из тяжелых пациентов на ИВЛ на сегодняшнее утро находилось 464 человека… Процент снятия с ИВЛ высок", - сказал Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Статистика поступлений (в стационары) пациентов последний трех дней радует всех медиков Санкт-Петербурга, особенно скорую помощь, потому что мы видим снижение по сравнению с предыдущей неделей. Сейчас у нас госпитализируется примерно на 100 человек меньше, и ежедневно это примерно 650-660 человек. Для сравнения на прошлой неделе – это было 750-770, а еще неделей ранее - в районе 800-850. То есть мы видим отчетливое улучшение и надеемся, что оно будет продолжаться и дальше", - отметил Сарана.