В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 17 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4006. Новых выявленных - 91. Пациенты-дети: восемь лет; девять лет; два года; девять лет; семь лет; шесть лет; шесть месяцев; семь лет; 16 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.