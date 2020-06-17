В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Девять детей есть в числе 91 вновь выявленного зараженного коронавирусом в Пензенской области, общее число заболевших в регионе превысило 4 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 17 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4006. Новых выявленных - 91. Пациенты-дети: восемь лет; девять лет; два года; девять лет; семь лет; шесть лет; шесть месяцев; семь лет; 16 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 31 новый случай коронавируса выявили в Пензе, 10 - в Каменском, восемь - в Земетчинском, семь - в Лунинском, шесть - в Мокшанском, по четыре - в Колышлейском, Белинском и Кузнецком, по три - в Малосердобинском и Нижнеломовском, по два - в Тамалинском, Пензенском, Городищенском и Пачелмском, по одному - в Сердобском, Сосновоборском и Спасском районах области.
Всего в области скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3183.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.