Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573085278.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Девять детей есть в числе 91 вновь выявленного зараженного коронавирусом в Пензенской области, общее число заболевших в регионе превысило 4 тысячи человек,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пенза
пензенская область
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
пенза
пензенская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

19:02 17.06.2020
289
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Девять детей есть в числе 91 вновь выявленного зараженного коронавирусом в Пензенской области, общее число заболевших в регионе превысило 4 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 17 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4006. Новых выявленных - 91. Пациенты-дети: восемь лет; девять лет; два года; девять лет; семь лет; шесть лет; шесть месяцев; семь лет; 16 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Она уточнила, что 31 новый случай коронавируса выявили в Пензе, 10 - в Каменском, восемь - в Земетчинском, семь - в Лунинском, шесть - в Мокшанском, по четыре - в Колышлейском, Белинском и Кузнецком, по три - в Малосердобинском и Нижнеломовском, по два - в Тамалинском, Пензенском, Городищенском и Пачелмском, по одному - в Сердобском, Сосновоборском и Спасском районах области.
Всего в области скончался 31 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3183.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстан
Рекомендуем
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия
"Единая Россия" призвала упростить оформление турвиз для иностранцев
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Дежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
МВД проверяет сообщения о готовящейся фальсификации на голосовании 1 июля
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Меркель призвали ответить на санкции США против "Северного потока — 2"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Эксперт оценил сроки второго уровня реагирования на ЧС в Пекине
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак назвал действия США против "Северного потока – 2" протекционизмом
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Евросоюз призвал Китай и Индию к деэскалации конфликта на границе
Московская область
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Кубатбек Боронов
Мишустин поздравил Боронова с назначением на пост премьера Киргизии
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
ООН призвала Индию и Китай проявить максимальную сдержанность
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали введение США новых санкций против Сирии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания в режиме видеоконференции
Медведев призвал переработать законодательство в сфере туризма
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
В Израиле за сутки выявили около 300 случаев заболевания коронавирусом
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
Лента новостейМолния