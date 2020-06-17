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МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российские войска якобы стоят у самых границ альянса, противоречат логике и здравому смыслу, РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:42
россия
мария захарова
арктика
нато
владимир путин
европа
йенс столтенберг
в мире
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Захарова-"Российские корабли присутствовали в Средиземном море испокон веков.Ещё смеются над Украиной,а сами такие же..От куда Путин такие кадры берёт.
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6
россия
арктика
европа
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, арктика, нато, владимир путин, европа, йенс столтенберг, в мире

МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса

18:42 17.06.2020
19755
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российские войска якобы стоят у самых границ альянса, противоречат логике и здравому смыслу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.
"Подобные заявления, конечно, противоречат всему - и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии и уважении к людям, которые уже научились пользоваться интернетом. Все ставится с ног на голову и говорит об отсутствии у НАТО исторической памяти, утери ориентации на месте",- сказала Захарова на брифинге в среду.
"Не Россия приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ, несмотря на достигнутые в 1990 году договоренности об отказе от экспансии на восток. О них в НАТО, видимо, тоже забыли", - подчеркнула она.
"Российские корабли присутствовали в Средиземном море испокон веков, возможно, об этом тоже не догадываются в альянсе, и господин Столтенберг не в курсе. Но вот когда российские корабли уже присутствовали в Средиземном море, вот тогда о НАТО никто не то что не знал, а в помине не было этой чудесной организации, а присутствовали они там с разными целями - торговля, оказание помощи нашим партнерам, обеспечения национальной безопасности страны, на что мы имеем право", - добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Что касается Арктики, отметила Захарова, то деятельность России в этом регионе "более чем логична, учитывая, что более одной пятой части нашей страны расположена к северу от Полярного круга".
По ее словам, создается впечатление, что в НАТО "весь текст пишут" люди, "которые не представляют, в каком мире они живут".
Москва в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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16 июня, 12:51
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Обсудить 6
РоссияМария ЗахароваАрктикаНАТОВладимир ПутинЕвропаЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Захарова-"Российские корабли присутствовали в Средиземном море испокон веков.Ещё смеются над Украиной,а сами такие же..От куда Путин такие кадры берёт.
17 июня, 19:06
Все Вася
4000042
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