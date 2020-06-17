МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявления генерального секретаря НАТО Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что российские войска якобы стоят у самых границ альянса, противоречат логике и здравому смыслу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике , усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО

"Подобные заявления, конечно, противоречат всему - и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии и уважении к людям, которые уже научились пользоваться интернетом. Все ставится с ног на голову и говорит об отсутствии у НАТО исторической памяти, утери ориентации на месте",- сказала Захарова на брифинге в среду.

"Не Россия приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется, продолжает продвигаться в сторону наших границ, несмотря на достигнутые в 1990 году договоренности об отказе от экспансии на восток. О них в НАТО, видимо, тоже забыли", - подчеркнула она.

"Российские корабли присутствовали в Средиземном море испокон веков, возможно, об этом тоже не догадываются в альянсе, и господин Столтенберг не в курсе. Но вот когда российские корабли уже присутствовали в Средиземном море, вот тогда о НАТО никто не то что не знал, а в помине не было этой чудесной организации, а присутствовали они там с разными целями - торговля, оказание помощи нашим партнерам, обеспечения национальной безопасности страны, на что мы имеем право", - добавила она.

Что касается Арктики, отметила Захарова, то деятельность России в этом регионе "более чем логична, учитывая, что более одной пятой части нашей страны расположена к северу от Полярного круга".

По ее словам, создается впечатление, что в НАТО "весь текст пишут" люди, "которые не представляют, в каком мире они живут".