Богданов обсудил с послом Турции ливийское урегулирование

"Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации в ливийском урегулировании. При этом акцентирована важность дальнейшей координации шагов России и Турции в интересах скорейшей деэскалации насилия в Ливии и налаживания межливийского политического процесса под эгидой ООН в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюции 2510 Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.