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Богданов обсудил с послом Турции ливийское урегулирование
Специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Турции в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T18:21
россия
обострение конфликта в ливии
ближний восток
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
турция
в мире
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353
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россия, обострение конфликта в ливии, ближний восток, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, турция, в мире

Богданов обсудил с послом Турции ливийское урегулирование

18:21 17.06.2020
183
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Турции в Москве Мехмета Самсара, стороны обсудили урегулирование ситуации в Ливии, сообщил МИД РФ.
"Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации в ливийском урегулировании. При этом акцентирована важность дальнейшей координации шагов России и Турции в интересах скорейшей деэскалации насилия в Ливии и налаживания межливийского политического процесса под эгидой ООН в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюции 2510 Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава ПНС Саррадж подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Вчера, 17:13
Турецкая делегация прибыла в Ливию
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииБлижний ВостокМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияТурцияВ мире
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