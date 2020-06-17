Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573081807.html
В параде Победы в Москве примут участие 75 индийских солдат
Участие в параде Победы в Москве, который состоится 24 июня, примут 75 индийских солдат, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T19:03
75 лет великой победы
нарендра моди
парад победы
москва
индия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/106356/58/1063565854_0:175:3020:1874_1400x0_80_0_0_a653df9f0c1d5c3c7275fc5d77845a1b.jpg
https://ria.ru/20200617/1573062091.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573038351.html
москва
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/106356/58/1063565854_0:175:3020:1874_1400x0_80_0_0_a653df9f0c1d5c3c7275fc5d77845a1b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/106356/58/1063565854_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_d322917c9f30bdb648ead70bc1e0929c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/106356/58/1063565854_486:0:2534:2048_1400x0_80_0_0_11126a156ef22362d40a80c779414de0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нарендра моди, парад победы, москва, индия, безопасность, в мире

В параде Победы в Москве примут участие 75 индийских солдат

18:07 17.06.2020 (обновлено: 19:03 17.06.2020)
333
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкИндийские военнослужащие
Индийские военнослужащие
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн - РИА Новости. Участие в параде Победы в Москве, который состоится 24 июня, примут 75 индийских солдат, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
"Не секрет, что Индия дала согласие на участие своего контингента, и индийский воинский контингент, все 75 человек, примет участие в торжественном прохождении по Красной площади 24 июня", - сказал он.
Ранее Кудашев сообщил, что предполагается, что во время прохода парадного расчета диктор отметит как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат орденами Красной Звезды.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Вчера, 13:5575 лет Великой Победы
Телеканалы заложили час десять минут на трансляцию военного парада
"Индийский воинский контингент примет участие в параде Победы. Независимо от того, найдет ли в настоящий непростой момент время для участия в торжествах в Москве премьер-министр Индии Нарендра Моди, этот жест уже говорит о многом. О том, что Индия разделяет совместно с нами значение Победы, разделяет недопустимость переписывания итогов Второй мировой войны и очернения значения Победы над фашизмом", - сказал посол.
В 1944 году за содействие в снабжении советских вооруженных сил двое индийских военнослужащих, которые обеспечивали транзит военных материалов через Иран, были награждены орденами Красной Звезды.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади. Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут медосмотр и сдадут тесты на COVID-19 после прибытия в Россию.
Военный парад, посвященный 65-летию Победы в ВОВ
Вчера, 07:15
Военные из 12 стран готовятся к Параду Победы в Москве
1941013
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыНарендра МодиПарад ПобедыМоскваИндияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
Посол оценил отношения между Россией и Индией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев рассказал о влиянии западных ценностей на безопасность
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Россия начала печатать для Йемена новые банкноты
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан приветствует своих сторонников в Праге, Чехия. 27 января 2018
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи
"Росатом" в 2020 году нарастит объемы ввода объектов по гособоронзаказу
Испытания перспективного самолета МС-21
Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс разработал рекомендации для безопасной работы погранпереходов
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
На Красной площади началась первая ночная репетиция парада Победы
Автоматическое компьютеризированное зенитное орудие Oerlikon GDF-203 на совместных учениях стран НАТО
В Совфеде назвали "забавным" намерение НАТО укрепить системы ПВО
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Мужчина заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Цена бензина АИ-95 побила на бирже исторический рекорд
Московская область
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
Лента новостейМолния