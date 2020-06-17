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Лавров обсудил с главой МИД Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
По инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:57
россия
никос христодулидис
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Лавров обсудил с главой МИД Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

17:57 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. По инициативе кипрской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом, сообщил МИД РФ.
"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье. Особое внимание уделено задачам продвижения кипрского урегулирования, включая роль ООН в этом процессе", - сообщается на сайте МИД.
Кроме того, проведен обзор двусторонней повестки. Намечены совместные мероприятия в контексте отмечаемого в текущем году 60-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Кипр. Согласованы шаги по ускорению подготовки ряда двусторонних документов.
Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года, когда турецкие вооруженные силы вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных. Несмотря на ряд резолюций СБ ООН, часть острова остается оккупированной, а процесс урегулирования несколько раз срывался.
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Кроме того, в последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. Последним примером стала публикация в турецкой правительственной газете заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в районах греческого континентального шельфа. Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявили в последние дни о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.
В конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ), и называет незаконными эти соглашения.
Здание Министерства иностранных дел РФ
6 октября 2019, 12:19
В МИД призвали воздерживаться от дестабилизации ситуации в Средиземноморье
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РоссияНикос ХристодулидисСергей ЛавровСовет Безопасности ООНКипрЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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