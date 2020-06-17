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Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за хамство чиновников
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:41
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россия, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, общество

Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за хамство чиновников

17:41 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧиновники. Архивное фото
Чиновники. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, однако в случае поддержки палатой считает необходимым доработать инициативу.
Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Поправками предлагается скорректировать понятие оскорбления, которое сегодня в КоАП определяется как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном случае — до двух лет. Также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч.
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Кроме того, предлагается изменить понятие оскорбления — сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
В проекте заключения комитета (копия имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что предлагаемые изменения в КоАП "будут являться продолжением законотворческой деятельности, направленной на защиту чести и достоинства человека и гражданина в РФ, в связи с чем концепция представленного законопроекта поддерживается". Вместе с тем подчеркивается, что некоторые моменты требуют доработки.
"Необходимо отметить, что предусмотренное проектируемой частью 1 статьи 5.61 Кодекса понятия "иных унизительных форм" оскорблений не закреплено в законодательстве Российской Федерации, в том числе в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. В этой связи представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования указанного понятия и предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений", - говорится в проекте заключения.
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Также в комитете представляют возможным уточнить, что оскорбления в информационно-телекоммуникационных сетях могут быть отнесены только к тем сетям, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.
"С учетом изложенного комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона", - добавляется в документе.
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнАндрей ТурчакОбщество
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