Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за хамство чиновников

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, однако в случае поддержки палатой считает необходимым доработать инициативу.

Поправками предлагается скорректировать понятие оскорбления, которое сегодня в КоАП определяется как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном случае — до двух лет. Также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч.

Кроме того, предлагается изменить понятие оскорбления — сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

В проекте заключения комитета (копия имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что предлагаемые изменения в КоАП "будут являться продолжением законотворческой деятельности, направленной на защиту чести и достоинства человека и гражданина в РФ, в связи с чем концепция представленного законопроекта поддерживается". Вместе с тем подчеркивается, что некоторые моменты требуют доработки.

"Необходимо отметить, что предусмотренное проектируемой частью 1 статьи 5.61 Кодекса понятия "иных унизительных форм" оскорблений не закреплено в законодательстве Российской Федерации , в том числе в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. В этой связи представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования указанного понятия и предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений", - говорится в проекте заключения.

Также в комитете представляют возможным уточнить, что оскорбления в информационно-телекоммуникационных сетях могут быть отнесены только к тем сетям, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.