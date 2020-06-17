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Россия начала печатать для Йемена новые банкноты
Россия начала печатать для Йемена новые банкноты, делает это в соответствии с заключенным ранее контрактом, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:53
мария захарова
гознак
аден
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
йемен
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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мария захарова, гознак, аден, экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), йемен

Россия начала печатать для Йемена новые банкноты

17:53 17.06.2020
747
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия начала печатать для Йемена новые банкноты, делает это в соответствии с заключенным ранее контрактом, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представителя МИД РФ попросили прокомментировать сообщения СМИ о задержании сепаратистами в Йемене конвоя, перевозившего 64 миллиарда реалов в банкнотах, напечатанных для Центрального банка Йемена в России.
"Судя по той информации, которую мы получаем, указанный инцидент действительно имел место в столице йеменского юга городе Аден. Мы можем также подтвердить, что в соответствии с контрактом, который был подписан с официальными йеменскими властями в 2017 году, АО "Гознак" печатает для этой страны новые денежные знаки", - сказала она.
"Речь идет об исключительно коммерческой сделке, свои обязательства по которой упомянутая российская компания, как мы понимаем, выполняет со свойственным высоким профессионализмом, качественно и в срок", - добавила она.
"Гознак" поставляет свою продукцию и услуги более 20 государствам. В разные годы предприятие выигрывало тендеры на печать денежных знаков не только для Йемена, но и для таких стран, как Мадагаскар, Колумбия, Руанда, Индонезия, Лаос.
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Мария ЗахароваГознакАденЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Йемен
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