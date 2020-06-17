Россия начала печатать для Йемена новые банкноты

Представителя МИД РФ попросили прокомментировать сообщения СМИ о задержании сепаратистами в Йемене конвоя, перевозившего 64 миллиарда реалов в банкнотах, напечатанных для Центрального банка Йемена в России.

"Речь идет об исключительно коммерческой сделке, свои обязательства по которой упомянутая российская компания, как мы понимаем, выполняет со свойственным высоким профессионализмом, качественно и в срок", - добавила она.