МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия начала печатать для Йемена новые банкноты, делает это в соответствии с заключенным ранее контрактом, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представителя МИД РФ попросили прокомментировать сообщения СМИ о задержании сепаратистами в Йемене конвоя, перевозившего 64 миллиарда реалов в банкнотах, напечатанных для Центрального банка Йемена в России.
"Судя по той информации, которую мы получаем, указанный инцидент действительно имел место в столице йеменского юга городе Аден. Мы можем также подтвердить, что в соответствии с контрактом, который был подписан с официальными йеменскими властями в 2017 году, АО "Гознак" печатает для этой страны новые денежные знаки", - сказала она.
"Речь идет об исключительно коммерческой сделке, свои обязательства по которой упомянутая российская компания, как мы понимаем, выполняет со свойственным высоким профессионализмом, качественно и в срок", - добавила она.