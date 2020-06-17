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Температура в Петербурге побила рекорд 115-летней давности
Температурный рекорд 1905 года побит в Петербурге в среду днем, когда воздух прогрелся до 27,5 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:28
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Температура в Петербурге побила рекорд 115-летней давности

17:28 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевАничков мост в Санкт-Петербурге
Аничков мост в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 1905 года побит в Петербурге в среду днем, когда воздух прогрелся до 27,5 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
"Семнадцатого июня в Санкт-Петербурге температура воздуха повысилась до +27,5 градуса, тем самым перекрыв абсолютный максимум для этого дня (предыдущий рекорд был отмечен в 1905 году и составлял +27,3 градуса). Итоговое значение температуры воздуха будет известно в 21.00 мск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Северо-Западного УГМС, в четверг в Петербурге "с высокой вероятностью" ожидается обновление температурного рекорда. Пока прогнозируется дневная температура в районе +31 градуса.
По данным ведомства, сейчас в Петербурге около 27 градусов тепла. Вода в Неве прогрелась до 18,2 градуса, в курортной зоне Финского залива – местами до 20 градусов.
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