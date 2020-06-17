Температура в Петербурге побила рекорд 115-летней давности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Температурный рекорд 1905 года побит в Петербурге в среду днем, когда воздух прогрелся до 27,5 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).