Назван способ предотвратить один из самых распространенных видов рака

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Кишечная микрофлора играет решающую роль в развитии колоректального рака, выяснила международная группа ученых. Об этом сообщает Кишечная микрофлора играет решающую роль в развитии колоректального рака, выяснила международная группа ученых. Об этом сообщает EurekAlert!

Исследователи обнаружили, что аномальная экспрессия белка Zeb2 оказывает влияние на целостность кишечного эпителия, который предотвращает проникновение микробов. Zeb2 разрушает защитный барьер стенок кишечника, что приводит к воспалениям, способствующим развитию злокачественных образований.

"Эта работа показывает, что Zeb2 способен перепрограммировать эпителиальные клетки кишечной стенки, что позволяет бактериям проходить сквозь нее и вызывать воспаление, которое может привести к возникновению опухолей", — говорит один из авторов работы профессор Герт Беркс.

Эксперимент на лабораторных мышах показал, что применение антибиотиков широкого спектра уничтожает кишечные бактерии и позволяет полностью предотвратить рак толстой кишки. Кроме того, регулирование состояния иммунной системы и некоторых специфических иммунных клеток также дает возможность подавить развитие злокачественных образований.

"Появляется все больше доказательств того, что микробы в нашем кишечнике играют ключевую роль в сохранении здоровья или возникновении различных заболеваний", — подчеркнул профессор Ларс Верике.

По словам другого автора исследования, Герта ван Лоо, полученные результаты имеют клиническую значимость для новых способов лечения рака у людей.