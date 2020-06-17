https://ria.ru/20200617/1573078578.html
Назван способ предотвратить один из самых распространенных видов рака
Кишечная микрофлора играет решающую роль в развитии колоректального рака, выяснила международная группа ученых. Об этом сообщает EurekAlert!. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:23
2020-06-17T18:08
риа наука
рак толстой кишки
рак
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здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак толстой кишки, рак, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Кишечная микрофлора играет решающую роль в развитии колоректального рака, выяснила международная группа ученых. Об этом сообщает EurekAlert!
.
Исследователи обнаружили, что аномальная экспрессия белка Zeb2 оказывает влияние на целостность кишечного эпителия, который предотвращает проникновение микробов. Zeb2 разрушает защитный барьер стенок кишечника, что приводит к воспалениям, способствующим развитию злокачественных образований.
"Эта работа показывает, что Zeb2 способен перепрограммировать эпителиальные клетки кишечной стенки, что позволяет бактериям проходить сквозь нее и вызывать воспаление, которое может привести к возникновению опухолей", — говорит один из авторов работы профессор Герт Беркс.
Эксперимент на лабораторных мышах показал, что применение антибиотиков широкого спектра уничтожает кишечные бактерии и позволяет полностью предотвратить рак толстой кишки. Кроме того, регулирование состояния иммунной системы и некоторых специфических иммунных клеток также дает возможность подавить развитие злокачественных образований.
"Появляется все больше доказательств того, что микробы в нашем кишечнике играют ключевую роль в сохранении здоровья или возникновении различных заболеваний", — подчеркнул профессор Ларс Верике.
По словам другого автора исследования, Герта ван Лоо, полученные результаты имеют клиническую значимость для новых способов лечения рака у людей.
Рак толстой кишки — один из самых опасных и распространенных видов онкологических заболеваний. Чаще него у людей встречаются лишь рак молочной железы и рак легких. В 2018 году в мире было зарегистрировано 1,8 миллиона случаев колоректального рака.