Более пяти тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами за неделю

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще чуть более 5 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами из-за границы за неделю, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За последнюю неделю, в период с 10 по 17 июня было вывезено авиарейсами российских и иностранных авиаперевозчиков в совокупности чуть более 5 тысячи человек - из Нью-Йорка, Пхукета, Дубая, Бангкока, Кейптауна, Касабланки, Парижа, Бишкека, Оша, Бали, Ташкент, Токио, Гоа, Хошимин, Сеул, Ереван, Анталия, Дели. С момента начала работы алгоритма (по вывозу) вывезено более 33 тысяч человек рейсами российских авиакомпаний, еще более 4,5 тысячи - иностранными. Число вернувшихся на родину граждан по итогам работы алгоритма с начала апреля приближается к 38 тысячам человек", - сообщила Захарова на брифинге.
В частности, во вторник в Тюмень и Москву вернулось 154 россиян сложным вывозным рейсом Utair, который выполнял перелет по шести африканским государствам. Среди пассажиров рейса, по словам Захаровой, были как обычные граждане, так и сотрудники самой авиакомпании, которые находились в длительных командировках за рубежом.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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