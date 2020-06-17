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Более пяти тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами за неделю
Еще чуть более 5 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами из-за границы за неделю, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Более пяти тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами за неделю

17:19 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще чуть более 5 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами из-за границы за неделю, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За последнюю неделю, в период с 10 по 17 июня было вывезено авиарейсами российских и иностранных авиаперевозчиков в совокупности чуть более 5 тысячи человек - из Нью-Йорка, Пхукета, Дубая, Бангкока, Кейптауна, Касабланки, Парижа, Бишкека, Оша, Бали, Ташкент, Токио, Гоа, Хошимин, Сеул, Ереван, Анталия, Дели. С момента начала работы алгоритма (по вывозу) вывезено более 33 тысяч человек рейсами российских авиакомпаний, еще более 4,5 тысячи - иностранными. Число вернувшихся на родину граждан по итогам работы алгоритма с начала апреля приближается к 38 тысячам человек", - сообщила Захарова на брифинге.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 15:46Распространение нового коронавируса
Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
В частности, во вторник в Тюмень и Москву вернулось 154 россиян сложным вывозным рейсом Utair, который выполнял перелет по шести африканским государствам. Среди пассажиров рейса, по словам Захаровой, были как обычные граждане, так и сотрудники самой авиакомпании, которые находились в длительных командировках за рубежом.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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