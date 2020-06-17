https://ria.ru/20200617/1573078033.html
Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
Машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попала в небольшое ДТП в центре Лондона, никто не пострадал, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:15
2020-06-17T22:35
борис джонсон
великобритания
лондон
в мире
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https://ria.ru/20200525/1571981241.html
9
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, великобритания, лондон, в мире