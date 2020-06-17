Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП

По свидетельствам очевидцев, водителю машины, в которой находился премьер, пришлось резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов. В результате следовавший за машиной премьера автомобиль охраны натолкнулся на нее, слегка помяв бампер.