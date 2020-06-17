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Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
Машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попала в небольшое ДТП в центре Лондона, никто не пострадал, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:35
борис джонсон
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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борис джонсон, великобритания, лондон, в мире

Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП

17:15 17.06.2020 (обновлено: 22:35 17.06.2020)
7967
© REUTERS / Hannah McKayПоврежденный автомобиль, в котором ехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Поврежденный автомобиль, в котором ехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Hannah McKay
ЛОНДОН, 17 июн — РИА Новости, Мария Табак. Машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попала в небольшое ДТП в центре Лондона, никто не пострадал, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьера.
"Премьер находился в машине, никто не пострадал", — сказал представитель офиса премьера.
По свидетельствам очевидцев, водителю машины, в которой находился премьер, пришлось резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов. В результате следовавший за машиной премьера автомобиль охраны натолкнулся на нее, слегка помяв бампер.
Виновник ДТП задержан полицией.
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