Эксперт заявила о росте неопределенности спроса на нефть в мире

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Мария Князева. Неопределённость относительно спроса на нефть в мире в третьем квартале нынешнего года возрастает по мере роста риска новой волны распространения коронавируса, сказала РИА Новости исследователь по вопросам энергетики европейского аналитического центра CEPS Ирина Кустова.

Ранее ОПЕК в своём июньском докладе спрогнозировал, что спрос на нефть в мире сократится на 6,4 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии по сравнению со снижением на 11,9 миллиона баррелей в день в первом полугодии 2020 года.

"Риск второй волны пандемии растет, а с ней и неопределенность спроса", - ответила эксперт на вопрос о возможной ситуации со спросом и предложением в третьем квартале текущего года, отметив, что обычно основной прирост спроса происходил в последние годы за счет авиамоторного топлива.

"Сейчас, когда авиатранспорт находится в глубочайшем кризисе, эта компонента роста отсутствует. Это же подтверждает и обзор рынка ОПЕК за июнь", - сказала она.

Предложение же нефти, по её словам, во многом зависит от договоренностей ОПЕК+.