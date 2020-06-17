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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200617/1573077797.html
Эксперт заявила о росте неопределенности спроса на нефть в мире
Неопределённость относительно спроса на нефть в мире в третьем квартале нынешнего года возрастает по мере роста риска новой волны распространения коронавируса,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
весь мир
опек
экономика
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РИА Новости
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цены на нефть, весь мир, опек, экономика

Эксперт заявила о росте неопределенности спроса на нефть в мире

17:12 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Мария Князева. Неопределённость относительно спроса на нефть в мире в третьем квартале нынешнего года возрастает по мере роста риска новой волны распространения коронавируса, сказала РИА Новости исследователь по вопросам энергетики европейского аналитического центра CEPS Ирина Кустова.
Ранее ОПЕК в своём июньском докладе спрогнозировал, что спрос на нефть в мире сократится на 6,4 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии по сравнению со снижением на 11,9 миллиона баррелей в день в первом полугодии 2020 года.
"Риск второй волны пандемии растет, а с ней и неопределенность спроса", - ответила эксперт на вопрос о возможной ситуации со спросом и предложением в третьем квартале текущего года, отметив, что обычно основной прирост спроса происходил в последние годы за счет авиамоторного топлива.
"Сейчас, когда авиатранспорт находится в глубочайшем кризисе, эта компонента роста отсутствует. Это же подтверждает и обзор рынка ОПЕК за июнь", - сказала она.
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Предложение же нефти, по её словам, во многом зависит от договоренностей ОПЕК+.
"Однако ситуация на май показывает, что даже не все страны ОПЕК следуют договоренностям. Сложности наблюдались в случае Алжира, Ирака и Нигерии. Среди остальных членов сделки, то есть не членов ОПЕК, за май месяц Азербайджан выполнил лишь 57% от необходимого сокращения, Казахстан – 47%. И почти традиционно Мексика пытается остаться вовсе в стороне от попыток скорректировать рынок. Все это означает: рынок нефти все еще в зоне риска", - констатировала она.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьВесь мирОПЕКЭкономика
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