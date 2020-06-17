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В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, такое решение поощряет деструктивный курс Киева, заявила в среду... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:15
мария захарова
донбасс
ситуация на украине
нато
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мария захарова, донбасс, ситуация на украине, нато, киев, украина, в мире

В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

17:09 17.06.2020 (обновлено: 17:15 17.06.2020)
750
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, такое решение поощряет деструктивный курс Киева, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна - в условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, о чем сам же альянс многократно говорил. Киев продолжает вести войну на Донбассе, (решение) просто нельзя оценить иначе, кроме как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Как отметила российский дипломат, "выписывая все новые бонусы", страны НАТО "на деле демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании внутриукраинского конфликта". "Иначе будет трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса", - указала Захарова.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
16 июня, 12:50
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
2201111
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Мария ЗахароваДонбассСитуация на УкраинеНАТОКиевУкраинаВ мире
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