В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, такое решение поощряет деструктивный курс Киева, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна - в условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, о чем сам же альянс многократно говорил. Киев продолжает вести войну на Донбассе, (решение) просто нельзя оценить иначе, кроме как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Как отметила российский дипломат, "выписывая все новые бонусы", страны НАТО "на деле демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании внутриукраинского конфликта". "Иначе будет трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса", - указала Захарова.