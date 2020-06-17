В МИД оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Как отметила российский дипломат, "выписывая все новые бонусы", страны НАТО "на деле демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании внутриукраинского конфликта". "Иначе будет трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса", - указала Захарова.