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Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
Сбережение и приумножение российских духовно-нравственных ценностей, а также их защита от ценностей неолиберального толка, которые продвигаются Западом с целью... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:04
николай патрушев
общество
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https://ria.ru/20200616/1572988388.html
https://ria.ru/20200130/1564066339.html
Для начала следовало бы перестать финансировать кино оскверняющее наше прошлое, и поубирать с экранов и из правительства деятелей предлагающих ставить памятники коллаборационистам типа краснова и манергейма.
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8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1400x0_80_0_0_3bb5bce48c883421a0f8d4f50cbc4ebe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
николай патрушев, общество

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

17:04 17.06.2020
1302
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сбережение и приумножение российских духовно-нравственных ценностей, а также их защита от ценностей неолиберального толка, которые продвигаются Западом с целью разрушить государственный суверенитет России, должны стать главными задачами будущих поколений российских граждан, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Система традиционных российских ценностей, складывавшаяся столетиями, выступает духовно-нравственным фундаментом нашего общества. Эта система лежала в основании всемирно-исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - отметил Патрушев в своей статье "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете".
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Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет России, строить ее будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития, добавил Патрушев.
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
"Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими оппонентами в борьбе за влияние на развитие цивилизации и свое доминирование в мире. Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического и, в конечном итоге, государственного суверенитета", - отметил Патрушев.
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Николай ПатрушевОбщество
Популярные комментарии
Для начала следовало бы перестать финансировать кино оскверняющее наше прошлое, и поубирать с экранов и из правительства деятелей предлагающих ставить памятники коллаборационистам типа краснова и манергейма.
17 июня, 17:12
MSMaksim S
1800001
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