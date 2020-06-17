Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет России, строить ее будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития, добавил Патрушев.

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.

"Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими оппонентами в борьбе за влияние на развитие цивилизации и свое доминирование в мире. Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического и, в конечном итоге, государственного суверенитета", - отметил Патрушев.