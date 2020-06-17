https://ria.ru/20200617/1573077149.html
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
Сбережение и приумножение российских духовно-нравственных ценностей, а также их защита от ценностей неолиберального толка, которые продвигаются Западом с целью... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:04
2020-06-17T17:04
николай патрушев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1400x0_80_0_0_3bb5bce48c883421a0f8d4f50cbc4ebe.jpg
https://ria.ru/20200616/1572988388.html
https://ria.ru/20200130/1564066339.html
Maksim S
Для начала следовало бы перестать финансировать кино оскверняющее наше прошлое, и поубирать с экранов и из правительства деятелей предлагающих ставить памятники коллаборационистам типа краснова и манергейма.
19
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1400x0_80_0_0_3bb5bce48c883421a0f8d4f50cbc4ebe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_87c8f304d2f6583c1ec023ee3b7a051b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_178:0:2226:2048_1400x0_80_0_0_0af4d61b7b1f322573ba25e293a5d1e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Сбережение и приумножение российских духовно-нравственных ценностей, а также их защита от ценностей неолиберального толка, которые продвигаются Западом с целью разрушить государственный суверенитет России, должны стать главными задачами будущих поколений российских граждан, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"Система традиционных российских ценностей, складывавшаяся столетиями, выступает духовно-нравственным фундаментом нашего общества. Эта система лежала в основании всемирно-исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - отметил Патрушев в своей статье "Нужны ли России "универсальные" ценности?" в "Российской газете
".
Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет России, строить ее будущее, несмотря на все сложности и противоречия исторического развития, добавил Патрушев.
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
"Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими оппонентами в борьбе за влияние на развитие цивилизации и свое доминирование в мире. Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как основы культурного, духовного, политического и, в конечном итоге, государственного суверенитета", - отметил Патрушев.