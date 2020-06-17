Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573075938.html
В Таджикистане число больных коронавирусом достигло 5211
В Таджикистане на вечер среды зарегистрировано 5211 случаев коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_0:53:2723:1585_1400x0_80_0_0_162c66800da24ef85658baca994443b6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572818281.html
таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_0:53:2723:1585_1400x0_80_0_0_162c66800da24ef85658baca994443b6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_270:0:2453:1637_1400x0_80_0_0_9dc58474471a61c6772e9c3147623270.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458958_543:0:2180:1637_1400x0_80_0_0_3c5c40f5a84a0ac764528e06b68b1b8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане число больных коронавирусом достигло 5211

16:48 17.06.2020
868
© Sputnik / Амир ИсаевПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
ДУШАНБЕ, 17 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер среды зарегистрировано 5211 случаев коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 61 человека, достигнув 5211, вылечены были 3700 человек, один больной скончался, число умерших достигло 51", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по состоянию на вечер 17 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находилось 310 человек, за последние сутки 76 человек были выписаны из медучреждений после излечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Рак легких
14 июня, 02:00Сказано в эфире
Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19Легким людей, переболевших COVID-19, может быть нанесен серьезный урон. В чем он выражается и как проходит процесс регенерации, объяснил в интервью радио Sputnik пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по поправкам
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5097
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев оценил ситуацию с COVID-19 в Казахстане
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы продлил действие выданных сертификатов на детский отдых
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5160
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД надеется, что ЕС не будет спешить с ослаблением мер против COVID-19
Открытие сезона велопроката в Москве
Московский велопрокат в среду зафиксировал рекордное число поездок
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Илкка Канерва
Эксперт рассказал о книгах скандального финского политика
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов
Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
Злая собака
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния