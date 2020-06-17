В Таджикистане число больных коронавирусом достигло 5211

Врач рассказал о сроках восстановления легких после COVID-19 Легким людей, переболевших COVID-19, может быть нанесен серьезный урон. В чем он выражается и как проходит процесс регенерации, объяснил в интервью радио Sputnik пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.