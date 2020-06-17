Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по поправкам

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ отслеживает появление ложных сайтов, посвященных тематике общероссийского голосования по поправкам к Конституции, при обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности направляется запрос на блокировку таких ресурсов, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Минкомсвязь РФ отслеживает появление ложных сайтов, посвященных тематике общероссийского голосования по поправкам к Конституции, при обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности направляется запрос на блокировку таких ресурсов, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Олег Качанов

Ранее в СМИ появилась информация о появлении ложных сайтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ.

"Подразделения, обеспечивающие информационную безопасность портала госуслуг, осуществляют непрерывный мониторинг сайтов на предмет выявления мошеннических ресурсов. В данный момент они дополнительно к сайтам, внешне похожим на легитимный портал госуслуг, мониторят ресурсы, посвященные тематике общероссийского голосования", - сказал замглавы Минкомсвязи.

"При обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности незамедлительно направляется запрос на блокировку (ресурса – ред.) соответствующему регистратору доменных имен и хостинг-провайдеру. Часть ресурсов остается на контроле до выявления неправомерного контента", - добавил замминистра.

По его словам, поддельные ресурсы могут быть нацелены не только на получение денег от граждан обманным путем, но и на кражу их персональных данных.

Качанов уточнил, что блокировка ресурсов осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра доменов .RU/.РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ) и международными нормами, которые прописаны в нормативных актах ICANN (международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов).

"Мы просим граждан быть бдительными и внимательно проверять ресурсы, на которые они переходят с поисковых ресурсов или по ссылкам из писем и уведомлений. А при обнаружении подозрительных ресурсов просим сообщать о них в службу поддержки портала госуслуг", - заключил замминистра.