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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573075809.html
Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по поправкам
Минкомсвязь РФ отслеживает появление ложных сайтов, посвященных тематике общероссийского голосования по поправкам к Конституции, при обнаружении признаков... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:10
голосование по поправкам в конституцию
россия
олег качанов
конституция рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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60
россия, олег качанов, конституция рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество

Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по поправкам

16:46 17.06.2020 (обновлено: 17:10 17.06.2020)
180
© пресс-служба Мэра и Правительства МосквыИнтернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ отслеживает появление ложных сайтов, посвященных тематике общероссийского голосования по поправкам к Конституции, при обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности направляется запрос на блокировку таких ресурсов, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.
Ранее в СМИ появилась информация о появлении ложных сайтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ.
"Подразделения, обеспечивающие информационную безопасность портала госуслуг, осуществляют непрерывный мониторинг сайтов на предмет выявления мошеннических ресурсов. В данный момент они дополнительно к сайтам, внешне похожим на легитимный портал госуслуг, мониторят ресурсы, посвященные тематике общероссийского голосования", - сказал замглавы Минкомсвязи.
"При обнаружении признаков мошеннической или иной вредоносной деятельности незамедлительно направляется запрос на блокировку (ресурса – ред.) соответствующему регистратору доменных имен и хостинг-провайдеру. Часть ресурсов остается на контроле до выявления неправомерного контента", - добавил замминистра.
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Вчера, 14:06Голосование по поправкам в Конституцию
МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования
По его словам, поддельные ресурсы могут быть нацелены не только на получение денег от граждан обманным путем, но и на кражу их персональных данных.
Качанов уточнил, что блокировка ресурсов осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен Координационного центра доменов .RU/.РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ) и международными нормами, которые прописаны в нормативных актах ICANN (международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов).
"Мы просим граждан быть бдительными и внимательно проверять ресурсы, на которые они переходят с поисковых ресурсов или по ссылкам из писем и уведомлений. А при обнаружении подозрительных ресурсов просим сообщать о них в службу поддержки портала госуслуг", - заключил замминистра.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияОлег КачановКонституция РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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