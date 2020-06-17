Токаев оценил ситуацию с COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду анонсировал новые меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, которые в четверг огласит правительство республики.
"Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
В Казахстане подтверждено более 15,5 тысячи случаев коронавируса, более 9,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 88 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,1 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.