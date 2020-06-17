Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573075781.html
Токаев оценил ситуацию с COVID-19 в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду анонсировал новые меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, которые в четверг огласит правительство... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
воз
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1400x0_80_0_0_9371f5d009bd7f7443c32d4231a1c788.jpg
https://ria.ru/20200603/1572399188.html
1
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1400x0_80_0_0_9371f5d009bd7f7443c32d4231a1c788.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_ac6e17039d63d7cd7e1beb1eab52b140.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_462:0:2510:2048_1400x0_80_0_0_b5d95547139ad434b17949edf2e4ad1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, воз, казахстан, в мире

Токаев оценил ситуацию с COVID-19 в Казахстане

16:46 17.06.2020 (обновлено: 16:47 17.06.2020)
4422
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 17 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду анонсировал новые меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, которые в четверг огласит правительство республики.

"Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

В Казахстане подтверждено более 15,5 тысячи случаев коронавируса, более 9,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 88 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,1 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
3 июня, 12:57Распространение нового коронавируса
Лукашенко заявил, что Белоруссия "выкрутилась" в ситуации с COVID-19
200106
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевВОЗКазахстанВ мире
Рекомендуем
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Поврежденный автомобиль, в котором ехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
В Таджикистане число больных коронавирусом достигло 5211
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по поправкам
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД надеется, что ЕС не будет спешить с ослаблением мер против COVID-19
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале
Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Найден способ диагностики COVID-19 без тестов
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов
Злая собака
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Нур-Султане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Еда в самолете
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
05:03В Южной Корее за сутки зафиксировали 59 случаев COVID-19
04:58Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров с вооружением
04:29На Сахалине число больных COVID-19 выросло до 408 человек
Лента новостейМолния