https://ria.ru/20200617/1573075009.html
Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
Конфликты на почве религии немыслимы, так как все конфессии призывают к любви и терпению, заявил Далай-лама в среду во время встречи с писателем Пико Айером,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:33
2020-06-17T16:40
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https://ria.ru/20200617/1573073869.html
2
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, индия, в мире