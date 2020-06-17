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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573075009.html
Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
Конфликты на почве религии немыслимы, так как все конфессии призывают к любви и терпению, заявил Далай-лама в среду во время встречи с писателем Пико Айером,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, индия, в мире

Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым

16:33 17.06.2020 (обновлено: 16:40 17.06.2020)
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© РИА Новости / Нина АлексееваДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
© РИА Новости / Нина Алексеева
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Конфликты на почве религии немыслимы, так как все конфессии призывают к любви и терпению, заявил Далай-лама в среду во время встречи с писателем Пико Айером, видеозапись которой размещена на сайте фонда "Сохраним Тибет".
"Немыслимо, что конфликты и убийства происходят на почве религии. Все религии учат нас любви и добросердечию, терпению, умению прощать", - сказал Далай-лама.
По его словам, межконфессиональное согласие "возможно и имеет большое значение".
"Посмотрите на Индию. В этой стране мирно уживаются разные религиозные традиции. Индия – прекрасный пример того, что межконфессиональное согласие достижимо", - подытожил буддистский лидер.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Вчера, 16:20Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
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