Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката

"Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела", - сказал Лукьянов.

Он планирует ознакомиться с делом до 22 июня, когда запланировано следующее заседание по делу. "Я не буду затягивать процесс и просить отложить заседание. Если с каким-то материалам ознакомиться не получится, буду ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса", - добавил Лукьянов.