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Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
Адвокат Сергей Лукьянов сообщил РИА Новости, что заключил соглашение о защите с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым, который ранее отказался от... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:16
россия
александр почуев (адвокат)
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр почуев (адвокат), олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката

16:16 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Адвокат Сергей Лукьянов сообщил РИА Новости, что заключил соглашение о защите с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым, который ранее отказался от услуг прежнего адвоката.
"Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела", - сказал Лукьянов.
Он планирует ознакомиться с делом до 22 июня, когда запланировано следующее заседание по делу. "Я не буду затягивать процесс и просить отложить заседание. Если с каким-то материалам ознакомиться не получится, буду ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса", - добавил Лукьянов.
На одном из предыдущих заседаний Соколов не стал отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, но сообщил, что прекращает договор на защиту со своим адвокатом Александром Почуевым.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
16 июня, 11:12
"За что ты меня бьешь?" Выложено видео ссоры доцента Соколова с Ещенко
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Олег Соколов
26 мая, 12:55
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
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РоссияАлександр Почуев (адвокат)Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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