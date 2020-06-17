Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Адвокат Сергей Лукьянов сообщил РИА Новости, что заключил соглашение о защите с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым, который ранее отказался от услуг прежнего адвоката.
"Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела", - сказал Лукьянов.
Он планирует ознакомиться с делом до 22 июня, когда запланировано следующее заседание по делу. "Я не буду затягивать процесс и просить отложить заседание. Если с каким-то материалам ознакомиться не получится, буду ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса", - добавил Лукьянов.
На одном из предыдущих заседаний Соколов не стал отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, но сообщил, что прекращает договор на защиту со своим адвокатом Александром Почуевым.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.