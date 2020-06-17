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Раскрыт рецепт полезной окрошки
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно приготовить окрошку. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:14
окрошка
елена соломатина
здоровье - общество
диета
питание
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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окрошка, елена соломатина, здоровье - общество, диета, питание, общество

Раскрыт рецепт полезной окрошки

16:12 17.06.2020 (обновлено: 17:14 17.06.2020)
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© Depositphotos / minadezhdaОкрошка на кефире
Окрошка на кефире
© Depositphotos / minadezhda
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно приготовить окрошку.
"Окрошку желательно делать из натуральных продуктов. Квас нужно брать натуральный или сделать самому из хлебных корочек, изюма, сделать из сусла. Поменьше класть туда сахара", — заявила Соломатина в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Окрошка на кефире
16 июня, 15:03
В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе
Вместо колбасы и сосисок в окрошке диетолог советует использовать мясо. Важно добавить в суп овощи. Заправить его можно айраном или кефиром.
Соломатина также порекомендовала при подборе кваса обращать внимание на его состав. По ее словам, лучше всего для окрошки подойдет квас натурального брожения с небольшим содержанием сахара.
Диетолог предупредила, что блюдо может вызвать раздражение желудка при наличии у человека болезней желудочно-кишечного тракта. Такой эффект оказывают зеленый лук, редис и квас, которые используются для окрошки.
Окрошка на квасе
11 июня, 17:14
Рецепт классической окрошки — как приготовить в домашних условиях
68542420
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ОкрошкаЕлена СоломатинаЗдоровье - ОбществодиетаПитаниеОбщество
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