Раскрыт рецепт полезной окрошки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно приготовить окрошку.
"Окрошку желательно делать из натуральных продуктов. Квас нужно брать натуральный или сделать самому из хлебных корочек, изюма, сделать из сусла. Поменьше класть туда сахара", — заявила Соломатина в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Вместо колбасы и сосисок в окрошке диетолог советует использовать мясо. Важно добавить в суп овощи. Заправить его можно айраном или кефиром.
Соломатина также порекомендовала при подборе кваса обращать внимание на его состав. По ее словам, лучше всего для окрошки подойдет квас натурального брожения с небольшим содержанием сахара.
Диетолог предупредила, что блюдо может вызвать раздражение желудка при наличии у человека болезней желудочно-кишечного тракта. Такой эффект оказывают зеленый лук, редис и квас, которые используются для окрошки.