Раскрыт рецепт полезной окрошки

В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе

В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе

Вместо колбасы и сосисок в окрошке диетолог советует использовать мясо. Важно добавить в суп овощи. Заправить его можно айраном или кефиром.

Диетолог предупредила, что блюдо может вызвать раздражение желудка при наличии у человека болезней желудочно-кишечного тракта. Такой эффект оказывают зеленый лук, редис и квас, которые используются для окрошки.