СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации отмечает необходимость прокурорского надзора за соблюдением законодательства при принятии мер по восстановлению деятельности предприятий базовых отраслей экономки, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас

"В постановлении Совета Федерации по итогам рассмотрения доклада генпрокурора РФ указывается на необходимость осуществления постоянного надзора за соблюдением законодательства при принятии мер по восстановлению деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а также моратория на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок контрольно-надзорными органами", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что прокурорский надзор необходим и для соблюдения прав предпринимателей, в том числе при оказании им государственной поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Клишаса, в сложившейся ситуации необходимы согласованные меры органов государственной власти по поддержке предпринимательства.

"Контроль за расходованием направляемых на поддержку средств, а также меры прокурорского надзора являются необходимым условием эффективности предпринимаемых мер. Меры поддержки предпринимательства должны иметь комплексный характер", - заявил глава комитета.

Этому, убеждён Клишас, будет способствовать закрепление в конституции положений о содействии развития предпринимательства в качестве одного из приоритетов деятельности правительства.

Также, сообщил сенатор, особое внимание в постановлении Совфеда уделено выполнению специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики. Прокуратуре следует проводить проверку законности решений об отказе в оказании такой финансовой помощи, отмечают члены Совфеда.

Также они подчёркивают необходимость мониторинга соблюдения прав и законных интересов предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства для минимизации рисков необоснованного вмешательства правоохранительных органов в их хозяйственную деятельность.

"Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано взять на особый контроль вопросы полноты и своевременности осуществления социальной поддержки субъектов предпринимательства", - добавил Клишас.