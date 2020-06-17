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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573071971.html
Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада в честь... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:56
75 лет великой победы
леонид пасечник
луганская народная республика
парад победы
луганск
в мире
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353
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леонид пасечник, луганская народная республика, парад победы, луганск, в мире

Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы

15:55 17.06.2020 (обновлено: 15:56 17.06.2020)
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© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенного ранее из-за пандемии коронавируса.
Ранее в ЛНР в связи с пандемией коронавируса был введен режим повышенной готовности, и запланированные в мае торжества, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были перенесены на более поздний срок. Глава ЛНР сообщал, что военный парад пройдет в Луганске 24 июня. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявлял, что в параде Победы в Луганске примут участие более двух тысяч человек.
"Объявить 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.
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75 лет Великой ПобедыЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаПарад ПобедыЛуганскВ мире
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