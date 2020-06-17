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Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
Министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и председатель правления Сбербанка... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:54
александр стуглев
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим орешкин
российский фонд прямых инвестиций
сбербанк россии
андрей белоусов
санкт-петербург
экономика
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353
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александр стуглев, петербургский международный экономический форум (фонд), максим орешкин, российский фонд прямых инвестиций, сбербанк россии, андрей белоусов, санкт-петербург, экономика

Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021

15:54 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и председатель правления Сбербанка Герман Греф вошли в состав оргкомитета Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд "Росконгресс".
В начале марта председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов объявил об отмене форума в 2020 году из-за пандемии коронавируса. XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году.
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"Подготовка к ПМЭФ-2021 идет в плановом режиме, сформированы рабочие группы оргкомитета, которые начинают работу по своим направлениям: деловая программа, работа с партнерами и участниками, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия за рубежом и другие вопросы. Мы уже получаем множество заявок на участие из разных стран мира и уверены, что мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и следующий форум пройдет с традиционно высоким уровнем представительства", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Возглавляет оргкомитет Белоусов, заместители председателя - Кобяков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В состав оргкомитета вошли Греф, Дмитриев, Мурашко, Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, помощник председателя правительства РФ Сергей Приходько, заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова, бизнес-омбудсмен Борис Титов, президент РСПП Александр Шохин, а также директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, список опубликован на сайте форума.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.
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Александр СтуглевПетербургский международный экономический форум (фонд)Максим ОрешкинРоссийский фонд прямых инвестицийСбербанк РоссииАндрей БелоусовСанкт-ПетербургЭкономика
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