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В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
Беспрецедентное развитие событий в долине Галван в Ладакхе окажет серьезное влияние на двусторонние отношения с Китаем, говорится в заявлении МИД Индии по... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:49
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кашмир, аруначал-прадеш, мид индии, китай, в мире

В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе

15:49 17.06.2020
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© REUTERS / Danish IsmailИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© REUTERS / Danish Ismail
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Беспрецедентное развитие событий в долине Галван в Ладакхе окажет серьезное влияние на двусторонние отношения с Китаем, говорится в заявлении МИД Индии по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран.
По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
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"Министр иностранных дел самым решительным образом выразил протест правительства Индии в связи с жестоким противостоянием в долине Галван 15 июня 2020 года. Он напомнил, что на встрече старших военных командиров, состоявшейся 6 июня, была достигнута договоренность о деэскалации и разъединении сил вдоль линии фактического контроля… Несмотря на некоторый прогресс, китайская сторона стремилась возвести сооружение в долине Галван по нашу сторону линии фактического контроля. В то время, как это стало источником споров, китайская сторона предприняла заранее обдуманные и спланированные действия, которые непосредственно отвечали за вызванное ими насилие и жертвы", - говорится в заявлении МИД Индии.
Министерство иностранных дел Индии отметило, "что это беспрецедентное развитие событий окажет серьезное влияние на двусторонние отношения".
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"В этот час китайская сторона должна была пересмотреть свои действия и предпринять корректирующие шаги. Обе стороны должны скрупулезно и искренне выполнять то понимание, которое было достигнуто старшими командирами 6 июня. Войска обеих сторон также должны соблюдать двусторонние соглашения и протоколы. Они должны уважать и соблюдать линию фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий по ее изменению", - отмечается в сообщении МИД.
По завершении обсуждения было решено, что общая ситуация будет урегулирована ответственным образом, и обе стороны будут выполнять соглашение о разъединении от 6 июня, говорится в заявлении.
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"Ни одна из сторон не предпримет никаких действий для эскалации ситуации и вместо этого обеспечит мир и спокойствие в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами", - отмечается в заявлении МИД Индии.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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