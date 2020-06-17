В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Беспрецедентное развитие событий в долине Галван в Ладакхе окажет серьезное влияние на двусторонние отношения с Беспрецедентное развитие событий в долине Галван в Ладакхе окажет серьезное влияние на двусторонние отношения с Китаем , говорится в заявлении МИД Индии по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран.

По данным представителя армии Индии , в ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.

"Министр иностранных дел самым решительным образом выразил протест правительства Индии в связи с жестоким противостоянием в долине Галван 15 июня 2020 года. Он напомнил, что на встрече старших военных командиров, состоявшейся 6 июня, была достигнута договоренность о деэскалации и разъединении сил вдоль линии фактического контроля… Несмотря на некоторый прогресс, китайская сторона стремилась возвести сооружение в долине Галван по нашу сторону линии фактического контроля. В то время, как это стало источником споров, китайская сторона предприняла заранее обдуманные и спланированные действия, которые непосредственно отвечали за вызванное ими насилие и жертвы", - говорится в заявлении МИД Индии.

Министерство иностранных дел Индии отметило, "что это беспрецедентное развитие событий окажет серьезное влияние на двусторонние отношения".

"В этот час китайская сторона должна была пересмотреть свои действия и предпринять корректирующие шаги. Обе стороны должны скрупулезно и искренне выполнять то понимание, которое было достигнуто старшими командирами 6 июня. Войска обеих сторон также должны соблюдать двусторонние соглашения и протоколы. Они должны уважать и соблюдать линию фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий по ее изменению", - отмечается в сообщении МИД.

По завершении обсуждения было решено, что общая ситуация будет урегулирована ответственным образом, и обе стороны будут выполнять соглашение о разъединении от 6 июня, говорится в заявлении.

"Ни одна из сторон не предпримет никаких действий для эскалации ситуации и вместо этого обеспечит мир и спокойствие в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами", - отмечается в заявлении МИД Индии.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.