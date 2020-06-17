В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Количество новых случаев COVID-19 в Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось на 27%, эпидситуация развивается по оптимистичному сценарию, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто.

"За последнюю неделю мы видим существенное снижение числа новых случаев – минус 27%... Мы уже не только вышли на плато, но и… начали решать эту проблему, проблема становится не такой острой", - сказал он на заседании городского совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в онлайн-режиме.

По оценке Шляхто, основную сложность сейчас представляет не столько коронавирусная инфекция, сколько ее сочетание с внебольничной пневмонией. "Но и здесь мы видим снижение… в предыдущую неделю 4%, в последнюю неделю 8%", - отметил он, добавив, что количество госпитализируемых и выписанных пациентов "фактически сравнялось".

"Мы сегодня понимаем на основании имеющихся данных, что… с 1 июня актуален прогноз удвоения (количества новых случаев – ред.) за 30 дней, этот прогноз становится оптимистичным, время удвоения замедляется… Это позволяет с известным оптимизмом смотреть в будущее", - заключил Шляхто.

Согласно данным городского оперштаба, на среду в Петербурге подтверждено 21 275 случаев коронавируса , прирост за сутки составил 228 случаев. Выздоровели 10 687 человек, скончались 727.