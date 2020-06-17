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В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось на 27%, эпидситуация развивается по оптимистичному сценарию, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:44
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В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19

15:44 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Количество новых случаев COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось на 27%, эпидситуация развивается по оптимистичному сценарию, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто.
"За последнюю неделю мы видим существенное снижение числа новых случаев – минус 27%... Мы уже не только вышли на плато, но и… начали решать эту проблему, проблема становится не такой острой", - сказал он на заседании городского совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в онлайн-режиме.
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По оценке Шляхто, основную сложность сейчас представляет не столько коронавирусная инфекция, сколько ее сочетание с внебольничной пневмонией. "Но и здесь мы видим снижение… в предыдущую неделю 4%, в последнюю неделю 8%", - отметил он, добавив, что количество госпитализируемых и выписанных пациентов "фактически сравнялось".
"Мы сегодня понимаем на основании имеющихся данных, что… с 1 июня актуален прогноз удвоения (количества новых случаев – ред.) за 30 дней, этот прогноз становится оптимистичным, время удвоения замедляется… Это позволяет с известным оптимизмом смотреть в будущее", - заключил Шляхто.
Согласно данным городского оперштаба, на среду в Петербурге подтверждено 21 275 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 228 случаев. Выздоровели 10 687 человек, скончались 727.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
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