СФ разрешил организациям финрынка оплачивать штрафы досрочно со скидкой

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий саморегулируемым организациям (СРО) в сфере финансового рынка оплачивать административные штрафы по ряду нарушений с 50-процентной скидкой, если штрафы были погашены в течение 20 дней.

Сейчас предусматривается ответственность за нарушение со стороны СРО обязанности по раскрытию информации, подлежащей обязательному размещению. Соответствующие обязанности установлены федеральным законом о СРО, однако административная ответственность за невыполнение аналогичных обязанностей для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не предусмотрена. Данная инициатива направлена на устранение этого пробела.

Также закон вводит ответственность за нарушение обязанностей по раскрытию информации, в том числе за неразмещение необходимых сведений в интернете, размещение сведений с нарушением сроков или требований, предъявляемых к защите информации, а также за непредоставление в Банк России информации об изменении адреса официального сайта и за неправомерный отказ в приёме в члены саморегулируемой организации.

Кроме того, по действующему законодательству, штраф должен в полном размере быть погашен нарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении санкции в силу. Теперь же СРО смогут оплачивать штрафы в размере половины суммы в случае их погашения не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления Банка России по делу об административном правонарушении.