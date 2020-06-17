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СФ разрешил организациям финрынка оплачивать штрафы досрочно со скидкой
Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий саморегулируемым организациям (СРО) в сфере финансового рынка оплачивать административные штрафы по ряду... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:26
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
совет федерации рф, общество

СФ разрешил организациям финрынка оплачивать штрафы досрочно со скидкой

15:26 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, позволяющий саморегулируемым организациям (СРО) в сфере финансового рынка оплачивать административные штрафы по ряду нарушений с 50-процентной скидкой, если штрафы были погашены в течение 20 дней.
Сейчас предусматривается ответственность за нарушение со стороны СРО обязанности по раскрытию информации, подлежащей обязательному размещению. Соответствующие обязанности установлены федеральным законом о СРО, однако административная ответственность за невыполнение аналогичных обязанностей для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не предусмотрена. Данная инициатива направлена на устранение этого пробела.
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Также закон вводит ответственность за нарушение обязанностей по раскрытию информации, в том числе за неразмещение необходимых сведений в интернете, размещение сведений с нарушением сроков или требований, предъявляемых к защите информации, а также за непредоставление в Банк России информации об изменении адреса официального сайта и за неправомерный отказ в приёме в члены саморегулируемой организации.
Кроме того, по действующему законодательству, штраф должен в полном размере быть погашен нарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении санкции в силу. Теперь же СРО смогут оплачивать штрафы в размере половины суммы в случае их погашения не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления Банка России по делу об административном правонарушении.
Сегодня со скидкой можно погасить пока только ряд штрафов, связанных с нарушением ПДД.
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