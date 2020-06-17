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Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе и США
Ситуация, в которой оказались власти западных стран, вынужденных демонтировать или ремонтировать памятники, была "запущена" ими самими, когда началось... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:35
валентина матвиенко
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валентина матвиенко, совет федерации рф, христофор колумб, франция, сша, в мире

Матвиенко назвала кощунством снос памятников в Европе и США

15:30 17.06.2020 (обновлено: 15:35 17.06.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация, в которой оказались власти западных стран, вынужденных демонтировать или ремонтировать памятники, была "запущена" ими самими, когда началось уничтожение памятников советским солдатам, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они (власти западных стран) думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и США - сносятся памятники их национальным лидерам, национальным героям. Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают все это полной ложкой", - заявила Матвиенко на заседании Совфеда.
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Вчера, 04:42
Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом
Она назвала "кощунством" снос памятников личностям, внёсшим вклад в историю, а тем более, воинам Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом.
Целый ряд статуй убрали в США по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Во Франции вандалы облили краской бюст основателя Пятой республики и ее первого президента генерала Шарля де Голля в регионе О-де-Франс на севере страны.
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12 июня, 15:11
Джонсон считает снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФХристофор КолумбФранцияСШАВ мире
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