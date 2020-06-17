В Петербурге умерли 38 пациентов с коронавирусом

"Семнадцатого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 18 мужчин от 49 до 90 лет, 20 женщин от 47 до 99 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.