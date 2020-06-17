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В Петербурге умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 18 мужчин и 20 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:16
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353
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В Петербурге умерли 38 пациентов с коронавирусом

15:16 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Еще 38 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 18 мужчин и 20 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Семнадцатого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них – 18 мужчин от 49 до 90 лет, 20 женщин от 47 до 99 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них – кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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