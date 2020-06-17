https://ria.ru/20200617/1573067589.html
Совфед пригласил Мантурова рассказать о поддержке промышленности
Совфед на заседании в среду принял решение пригласить главу Минпромторга Дениса Мантурова выступить перед сенаторами с информацией о мерах по поддержке... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:08
2020-06-17T15:08
денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика