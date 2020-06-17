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Совфед пригласил Мантурова рассказать о поддержке промышленности
Совфед на заседании в среду принял решение пригласить главу Минпромторга Дениса Мантурова выступить перед сенаторами с информацией о мерах по поддержке... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:08
денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Совфед пригласил Мантурова рассказать о поддержке промышленности

15:08 17.06.2020
53
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совфед на заседании в среду принял решение пригласить главу Минпромторга Дениса Мантурова выступить перед сенаторами с информацией о мерах по поддержке российской промышленности.
Ожидается, что в рамках "правительственного часа" глава ведомства расскажет о поддержке отраслей промышленности РФ в изменившихся экономических условиях.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Денис МантуровСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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