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Врач объяснила вред мороженого и холодных напитков в жару
Употребление мороженого и холодных напитков в жаркую погоду провоцирует ЛОР-болезни, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:48
нурия дианова
погода
диета
питание
общество
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РИА Новости
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353
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нурия дианова, погода, диета, питание, общество

Врач объяснила вред мороженого и холодных напитков в жару

14:57 17.06.2020 (обновлено: 15:48 17.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Употребление мороженого и холодных напитков в жаркую погоду провоцирует ЛОР-болезни, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
По ее словам, все холодное в такое время провоцирует обострение тонзиллита и фарингита.

"Пить холодную воду нельзя, потому что организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте", — рассказала медик в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Дианова отметила, что ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, ухудшают состояние организма, который и так с трудом поддерживает нужную температуру тела.
По ее словам, в жару оптимальным напитком может считаться теплый чай. Полезными также будут напитки с шиповником, компот из сухофруктов без сахара.
Мороженое в кокосе
10 июня, 16:20
Врач рассказал об опасности мороженого
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Нурия ДиановаПогодадиетаПитаниеОбщество
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