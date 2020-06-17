https://ria.ru/20200617/1573066676.html
Врач объяснила вред мороженого и холодных напитков в жару
Употребление мороженого и холодных напитков в жаркую погоду провоцирует ЛОР-болезни, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:57
2020-06-17T15:48
нурия дианова
погода
диета
питание
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нурия дианова, погода, диета, питание, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Употребление мороженого и холодных напитков в жаркую погоду провоцирует ЛОР-болезни, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова
.
По ее словам, все холодное в такое время провоцирует обострение тонзиллита и фарингита.
"Пить холодную воду нельзя, потому что организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте", — рассказала медик в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Дианова отметила, что ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, ухудшают состояние организма, который и так с трудом поддерживает нужную температуру тела.
По ее словам, в жару оптимальным напитком может считаться теплый чай. Полезными также будут напитки с шиповником, компот из сухофруктов без сахара.