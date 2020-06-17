Врач объяснила вред мороженого и холодных напитков в жару

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Употребление мороженого и холодных напитков в жаркую погоду провоцирует ЛОР-болезни, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Употребление мороженого и холодных напитков в жаркую погоду провоцирует ЛОР-болезни, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова

По ее словам, все холодное в такое время провоцирует обострение тонзиллита и фарингита.

"Пить холодную воду нельзя, потому что организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте", — рассказала медик в интервью радиостанции " Говорит Москва ".

Дианова отметила, что ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, ухудшают состояние организма, который и так с трудом поддерживает нужную температуру тела.