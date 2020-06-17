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https://ria.ru/20200617/1573066546.html
Maruv и Boosin представили клип на песню "I want you"
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на танцевальный трек "I want you", записанный вместе с ее давним другом музыкантом и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:14
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, maruv (анна корсун), youtube

Maruv и Boosin представили клип на песню "I want you"

16:14 17.06.2020
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на танцевальный трек "I want you", записанный вместе с ее давним другом музыкантом и продюсером Boosin (Михаил Бусин).
Исполнительница вместе с подругами соблазняет полицейского (Boosin) откровенными танцами и блестящими костюмами. Герой клипа не может устоять и присоединяется к их тусовке.
Трек "I want you" был представлен в начале июня. Он напоминает предыдущие хиты певицы "Drunk groove", "Focus on me" и "Siren song". По словам Maruv, вместе с Boosin они записали эту композицию полтора года назад.
"Тогда ее еще рано было выпускать. А недавно мы поняли, что время пришло. Такую песню просто нельзя было оставлять "в архивах" надолго, поэтому мы решили представить ее сейчас", —рассказала Анна Корсун.
Она уточнила, что на этом дуэт останавливаться не собирается, и пообещала, что в скором времени слушателей "ждет много нового".
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КультураМузыкаНовости культурыMaruv (Анна Корсун)YouTube
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