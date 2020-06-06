Maruv и Boosin представили песню "I want you" в стиле хита "Drunk groove"

"Песню "I Want You" мы записали еще года полтора назад, но тогда ее еще рано было выпускать, – приводит слова Maruv пресс-служба. – А недавно мы поняли, что время пришло. Такую песню просто нельзя было оставлять "в архивах" надолго, поэтому мы решили выпускать ее сейчас".