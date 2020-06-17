https://ria.ru/20200617/1573066338.html
СМИ: самолет лидера КНДР перелетел из Пхеньяна на восток страны
Спецсамолет лидера КНДР Ким Чен Ына совершил в среду перелет из Пхеньяна на восточное побережье страны на фоне обострения ее отношений с Южной Кореей, передало... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:50
2020-06-17T14:50
ким чен ын
ан-148
ил-62
южная корея
пхеньян
кндр
в мире
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южная корея
пхеньян
кндр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_0:483:2780:2047_1400x0_80_0_0_f9b52b60ac20bdde23dbb88d55e7ee23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, ан-148, ил-62, южная корея, пхеньян, кндр, в мире
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости.
Спецсамолет лидера КНДР Ким Чен Ына
совершил в среду перелет из Пхеньяна
на восточное побережье страны на фоне обострения ее отношений с Южной Кореей
, передало из Сеула
информационное агентство Рёнхап
.
Реактивный самолет Ан-148
, на котором, предположительно, летает Ким Чен Ын, был замечен авиатрекерами в 10.00 по местному времени (04.00 мск) и двигался в восточном направлении, пока сигнал не пропал в районе провинции Хамгён-Пукто.
Такой самолет используется для коротких перелетов, когда как для дальних Ким Чен Ын предпочитает Ил-62
повышенного комфорта.
Пока не ясно, кто именно находился на борту Ан-148.
Сам Ким Чен Ын, по сообщениям из Сеула, уже неделю не появляется на публике на фоне угроз Пхеньяна ответить "возмездием" за акции южнокорейских активистов, перебрасывающих агитационные листовки на территорию КНДР с помощью надувных полиэтиленовых баллонов.
Одним из таких ответов Северной Кореи
стало уничтожение взрывом здания координационного бюро двух корейских государств в городе Кэсон
на территории КНДР.
С учетом направления полета Ан-148 из Пхеньяна, рейс, видимо, был совершен в город Синпхо, где, предположительно, завершается строительство новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту, сообщает агентство Рёнхап.
Если Ким Чен Ын действительно летел этим самолетом, в течение ближайших дней может быть объявлено о его появлении на публике.