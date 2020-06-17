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СМИ: самолет лидера КНДР перелетел из Пхеньяна на восток страны
Спецсамолет лидера КНДР Ким Чен Ына совершил в среду перелет из Пхеньяна на восточное побережье страны на фоне обострения ее отношений с Южной Кореей, передало... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:50
ким чен ын
ан-148
ил-62
южная корея
пхеньян
кндр
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ким чен ын, ан-148, ил-62, южная корея, пхеньян, кндр, в мире

СМИ: самолет лидера КНДР перелетел из Пхеньяна на восток страны

14:50 17.06.2020
2056
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Спецсамолет лидера КНДР Ким Чен Ына совершил в среду перелет из Пхеньяна на восточное побережье страны на фоне обострения ее отношений с Южной Кореей, передало из Сеула информационное агентство Рёнхап.
Реактивный самолет Ан-148, на котором, предположительно, летает Ким Чен Ын, был замечен авиатрекерами в 10.00 по местному времени (04.00 мск) и двигался в восточном направлении, пока сигнал не пропал в районе провинции Хамгён-Пукто.
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05:42
Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае начала войны
Такой самолет используется для коротких перелетов, когда как для дальних Ким Чен Ын предпочитает Ил-62 повышенного комфорта.
Пока не ясно, кто именно находился на борту Ан-148.
Сам Ким Чен Ын, по сообщениям из Сеула, уже неделю не появляется на публике на фоне угроз Пхеньяна ответить "возмездием" за акции южнокорейских активистов, перебрасывающих агитационные листовки на территорию КНДР с помощью надувных полиэтиленовых баллонов.
Одним из таких ответов Северной Кореи стало уничтожение взрывом здания координационного бюро двух корейских государств в городе Кэсон на территории КНДР.
С учетом направления полета Ан-148 из Пхеньяна, рейс, видимо, был совершен в город Синпхо, где, предположительно, завершается строительство новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту, сообщает агентство Рёнхап.
Если Ким Чен Ын действительно летел этим самолетом, в течение ближайших дней может быть объявлено о его появлении на публике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Ким Чен ЫнАн-148Ил-62Южная КореяПхеньянКНДРВ мире
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