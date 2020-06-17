СМИ: самолет лидера КНДР перелетел из Пхеньяна на восток страны

Реактивный самолет Ан-148 , на котором, предположительно, летает Ким Чен Ын, был замечен авиатрекерами в 10.00 по местному времени (04.00 мск) и двигался в восточном направлении, пока сигнал не пропал в районе провинции Хамгён-Пукто.

Такой самолет используется для коротких перелетов, когда как для дальних Ким Чен Ын предпочитает Ил-62 повышенного комфорта.

Пока не ясно, кто именно находился на борту Ан-148.

Сам Ким Чен Ын, по сообщениям из Сеула, уже неделю не появляется на публике на фоне угроз Пхеньяна ответить "возмездием" за акции южнокорейских активистов, перебрасывающих агитационные листовки на территорию КНДР с помощью надувных полиэтиленовых баллонов.

Одним из таких ответов Северной Кореи стало уничтожение взрывом здания координационного бюро двух корейских государств в городе Кэсон на территории КНДР.

С учетом направления полета Ан-148 из Пхеньяна, рейс, видимо, был совершен в город Синпхо, где, предположительно, завершается строительство новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту, сообщает агентство Рёнхап.