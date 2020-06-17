Врач рассказал, кто больше подвержен онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Женщины болеют онкологическими заболеваниями чаще мужчин, однако рост заболеваемости в России отмечается как среди мужского, так и среди женского населения, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Отмечается рост заболеваемости как среди мужского, так и среди женского населения… Интересным моментом является то, что по абсолютным числам и по "грубому" показателю женщины болеют онкологическими заболеваниями чаще мужчин", - сказал Каприн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что мужчины реже приходят на обследование, зачастую их приводят к врачу дочери и жены.
Всего на учете в 2019 году в России стояло более 3,9 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями, в 2018 году их было 3,7 миллиона, следует из презентации к выступлению Каприна.
Число впервые выявленных злокачественных новообразований в России в 2019 году составило 640 391, уточняется в презентации.