Врач рассказал, кто больше подвержен онкологическими заболеваниями

"Отмечается рост заболеваемости как среди мужского, так и среди женского населения… Интересным моментом является то, что по абсолютным числам и по "грубому" показателю женщины болеют онкологическими заболеваниями чаще мужчин", - сказал Каприн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".