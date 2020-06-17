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В Новгородской области захоронят более 500 останков жертв фашистов
Свыше 500 останков мирных жителей, ставших жертвами фашистов в годы Великой Отечественной войны, захоронят 22 июня в Новгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:37
без срока давности
игорь никитин
батецкий район
латвия
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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батецкий район
латвия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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без срока давности, игорь никитин, батецкий район, латвия, новгородская область, андрей никитин (политик), общество

В Новгородской области захоронят более 500 останков жертв фашистов

14:37 17.06.2020
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© РИА Новости / Георгий ПетрусовПамятник "Тысячелетие России" на территории Новгородского Кремля, разрушенный фашистскими захватчиками
Памятник Тысячелетие России на территории Новгородского Кремля, разрушенный фашистскими захватчиками
© РИА Новости / Георгий Петрусов
Памятник "Тысячелетие России" на территории Новгородского Кремля, разрушенный фашистскими захватчиками. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 500 останков мирных жителей, ставших жертвами фашистов в годы Великой Отечественной войны, захоронят 22 июня в Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По данным российской стороны, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, они уничтожили тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.
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Останки были найдены весной прошлого года поисковиками экспедиции "Долина памяти" Николая Орлова в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности".
"22 июня рядом с деревней Жестяная Горка Батецкого района пройдет мероприятие, эмоции от которого сложно передать словами – будет проведена траурная церемония захоронения останков более 500 мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Это были старики, женщины и маленькие дети", - сказал Никитин.
По его словам, медико-криминалистическая экспертиза официально подтвердила тот факт, что погибшие – это жертвы карательных операций фашистов.
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Никитин отметил, что на месте захоронения будет возведен мемориальный комплекс в память о жертвах войны на новгородской земле. Кроме того, сообщил губернатор, в этом году будет установлена скульптура "Скорбящая мать", а в будущем планируется возведение часовни и строительство экспозиционно-выставочного комплекса.
Глава региона отметил, что поисковые работы продолжатся. Согласно архивным данным, в этом районе находятся останки еще нескольких тысяч мирных жителей, которые также будут захоронены на территории мемориального комплекса, сообщил губернатор.
Как сообщалось ранее, в рамках проекта "Без срока давности" в государственных архивах Новгородской области найдены документы, повествующие о злодеяниях нацистов на оккупированных территориях. В частности, был раскрыт акт комиссии Черновского сельсовета Батецкого района с подробностями массовых расстрелов и истязаний мирных жителей, замученных гитлеровцами в деревнях Жестяная Горка и Черное.
Проект "Без срока давности" был запущен поисковым движением России в марте 2019 года. Проект призван рассказать о военных преступлениях, о подвиге гражданского населения и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны.
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Без срока давностиИгорь НикитинБатецкий районЛатвияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
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