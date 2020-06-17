В Новгородской области захоронят более 500 останков жертв фашистов

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По данным российской стороны, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии Латвии , они уничтожили тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.

Останки были найдены весной прошлого года поисковиками экспедиции "Долина памяти" Николая Орлова в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности".

"22 июня рядом с деревней Жестяная Горка Батецкого района пройдет мероприятие, эмоции от которого сложно передать словами – будет проведена траурная церемония захоронения останков более 500 мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Это были старики, женщины и маленькие дети", - сказал Никитин

По его словам, медико-криминалистическая экспертиза официально подтвердила тот факт, что погибшие – это жертвы карательных операций фашистов.

Никитин отметил, что на месте захоронения будет возведен мемориальный комплекс в память о жертвах войны на новгородской земле. Кроме того, сообщил губернатор, в этом году будет установлена скульптура "Скорбящая мать", а в будущем планируется возведение часовни и строительство экспозиционно-выставочного комплекса.

Глава региона отметил, что поисковые работы продолжатся. Согласно архивным данным, в этом районе находятся останки еще нескольких тысяч мирных жителей, которые также будут захоронены на территории мемориального комплекса, сообщил губернатор.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта "Без срока давности" в государственных архивах Новгородской области найдены документы, повествующие о злодеяниях нацистов на оккупированных территориях. В частности, был раскрыт акт комиссии Черновского сельсовета Батецкого района с подробностями массовых расстрелов и истязаний мирных жителей, замученных гитлеровцами в деревнях Жестяная Горка и Черное.