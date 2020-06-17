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Россия-Китай: Главное
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Конкурс "Мост китайского языка" прошел Петербурге
Конкурс на знание китайского языка среди школьников "Мост китайского языка" прошел в Санкт-Петербурге уже в тринадцатый раз. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:32
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
китай, санкт-петербург

Конкурс "Мост китайского языка" прошел Петербурге

14:32 17.06.2020
8
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Конкурс на знание китайского языка среди школьников "Мост китайского языка" прошел в Санкт-Петербурге уже в тринадцатый раз.
Событие в онлайн-формате организовали генконсульство Китая в Санкт-Петербурге и местная школа Конфуция. Участвовали 14 конкурсантов.
Консул Ван Вэньли прислала видеообращение и отметила, что очень рада тому, что все больше школ в Санкт-Петербурге стали предлагать занятия по китайскому языку, а молодые люди знакомятся с китайской историей и культурой, изучая китайский. Генконсул надеется, что конкурсанты смогут использовать свои знания, чтобы внести вклад в стратегическое сотрудничество Китая и России в новую эпоху.
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Первый заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Елена Владимирская также направила поздравительное письмо участникам и организаторам. Она рассказала, что уже более трех тысяч учащихся начальных и средних школ в Петербурге изучают китайский язык, он становится все более популярным. "Мост китайского языка" - хорошая возможность для школьников продемонстрировать свои знания. Владимирская выразила надежду, что китайский язык позволит участникам конкурса построить мост в свою будущую карьеру и поможет им в жизни.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайСанкт-Петербург
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