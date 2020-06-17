Конкурс "Мост китайского языка" прошел Петербурге

МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Конкурс на знание китайского языка среди школьников "Мост китайского языка" прошел в Санкт-Петербурге уже в тринадцатый раз. . Конкурс на знание китайского языка среди школьников "Мост китайского языка" прошел в Санкт-Петербурге уже в тринадцатый раз.

Событие в онлайн-формате организовали генконсульство Китая в Санкт-Петербурге и местная школа Конфуция. Участвовали 14 конкурсантов.

Консул Ван Вэньли прислала видеообращение и отметила, что очень рада тому, что все больше школ в Санкт-Петербурге стали предлагать занятия по китайскому языку, а молодые люди знакомятся с китайской историей и культурой, изучая китайский. Генконсул надеется, что конкурсанты смогут использовать свои знания, чтобы внести вклад в стратегическое сотрудничество Китая и России в новую эпоху.