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Оренбургская область
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На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей
Почти 13 миллиардов рублей выделены Оренбуржью из регионального и федерального бюджета на реализацию национальных и региональных проектов, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:28
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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денис паслер, оренбургская область, общество

На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей

14:28 17.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Почти 13 миллиардов рублей выделены Оренбуржью из регионального и федерального бюджета на реализацию национальных и региональных проектов, сообщил губернатор региона Денис Паслер, выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.
"Общий бюджет национальных и региональных проектов в Оренбуржье составил 12,8 миллиардов рублей, из которых  7,3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, исполнение которого составило 99%", - сказал Паслер.
По его словам, Оренбургская область по освоению средств нацпроектов заняла первое место в Приволжском федеральном округе и вошла в ТОП-6 регионов России. 
Так, общий объем финансирования проекта "Здравоохранение", составил 4,4 миллиарда рублей, около 80% из них – средства территориального Фонда ОМС. 
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"В прошлом году отремонтированы пять районных и городских больниц и десять поликлиник. В сельской местности построены двенадцать ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и подготовлены проекты для строительства в текущем году четырех врачебных амбулаторий и десяти ФАПов", - сказал он.
В регионе начато строительство современной областной детской больницы. В парке автомобилей скорой медицинской помощи нет автомобилей старше пяти лет, приобретены передвижные поликлиники. Все городские, районные,участковые больницы, врачебные амбулатории и 174 ФАПа  подключены к скоростному Интернету. 
Глава региона отметил службу санитарной авиации, выполнившей в прошлом году более ста экстренных вылетов,  благодаря чему спасены жизни 163 пациентов, в том числе 70 детей.
По его мнению, серьезным вопросом остается работа по привлечению медицинских кадров в региональную систему здравоохранения, особенно в сельскую медицину. 
На ремонт и строительство школ, спортзалов в сельских школах, входящих в нацпроект "Образование" в прошлом году было потрачено 730 миллионов рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее. 
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Паслер рассказал об открывшемся детском технопарке "Кванториум", где ежегодно обучается 800 детей и отметил, что  более  70 процентов образовательных организаций области ведут свою деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Благодаря нацпроекту "Демография" в прошлом году было построено  19  детских садов, благодаря чему все дети региона в возрасте от 3-7 лет и и на 99,7% - малыши до 3 лет обеспечены местом в дошкольном учреждении,   Финансовую поддержку получили больше 30 тысяч семей с детьми.
В рамках национального проекта "Культура" были отремонтированы четыре сельских дома культуры, новое оборудование и музыкальные инструменты поступили в 112 школ искусств, открыты современные библиотеки.
Благодаря проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано почти 240 километров дорожного полотна.
"В прошлом году региональный дорожный фонд был увеличен на 70 процентов – до 12,9 млрд рублей. Финансирование нацпроекта увеличилось  в 2,2 раза", - отметил Паслер.
Он рассказал, что "впервые выделены целевые субсидии муниципалитетам на дороги местного значения - в сумме 1,55 миллиарда рублей", в ходе реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" отремонтировано 479 километров автомобильных дорог, завершена реконструкция трех мостов на автодорогах. В общей сложности в дорожную отрасль области инвестировали  беспрецедентные для региона 18 миллиардов рублей.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за год были благоустроены 55 общественных территорий и 43 двора, расселено жителей с 4650 квадратных метров аварийного жилья - это почти в три раза больше установленного плана.
Губернатор рассказал, что в прошлом году в регионе были построены около миллиона квадратных метров жилья.
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"В нынешнем году на ремонты многоквартирных домов будет направлено 3,4 млрд рублей, что почти в 2 раза больше уровня прошлого года", -  добавил он.
Говоря о нацпроекте "Экология", Паслер отметил, что впервые в Оренбуржье создана Единая система экологического мониторинга атмосферного воздуха, обрабатывающая данные в том числе от постов наблюдения крупных промышленных предприятий региона. 
"В планах - дальнейшее расширение системы за счет установки дополнительных стационарных постов в Новотроицке, Оренбурге, Новосергиевке, Сорочинске, Бузулуке, Бугуруслане и приобретению дополнительных передвижных экологических постов для мобильного реагирования на случаи загрязнения окружающей среды в местах, не охваченных стационарной сетью",- отметил он.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьОбщество
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