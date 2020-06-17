На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Почти 13 миллиардов рублей выделены Оренбуржью из регионального и федерального бюджета на реализацию национальных и региональных проектов, сообщил губернатор региона Почти 13 миллиардов рублей выделены Оренбуржью из регионального и федерального бюджета на реализацию национальных и региональных проектов, сообщил губернатор региона Денис Паслер , выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.

"Общий бюджет национальных и региональных проектов в Оренбуржье составил 12,8 миллиардов рублей, из которых 7,3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, исполнение которого составило 99%", - сказал Паслер.

По его словам, Оренбургская область по освоению средств нацпроектов заняла первое место в Приволжском федеральном округе и вошла в ТОП-6 регионов России.

Так, общий объем финансирования проекта "Здравоохранение", составил 4,4 миллиарда рублей, около 80% из них – средства территориального Фонда ОМС.

"В прошлом году отремонтированы пять районных и городских больниц и десять поликлиник. В сельской местности построены двенадцать ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и подготовлены проекты для строительства в текущем году четырех врачебных амбулаторий и десяти ФАПов", - сказал он.

В регионе начато строительство современной областной детской больницы. В парке автомобилей скорой медицинской помощи нет автомобилей старше пяти лет, приобретены передвижные поликлиники. Все городские, районные,участковые больницы, врачебные амбулатории и 174 ФАПа подключены к скоростному Интернету.

Глава региона отметил службу санитарной авиации, выполнившей в прошлом году более ста экстренных вылетов, благодаря чему спасены жизни 163 пациентов, в том числе 70 детей.

По его мнению, серьезным вопросом остается работа по привлечению медицинских кадров в региональную систему здравоохранения, особенно в сельскую медицину.

На ремонт и строительство школ, спортзалов в сельских школах, входящих в нацпроект "Образование" в прошлом году было потрачено 730 миллионов рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Паслер рассказал об открывшемся детском технопарке "Кванториум", где ежегодно обучается 800 детей и отметил, что более 70 процентов образовательных организаций области ведут свою деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Благодаря нацпроекту "Демография" в прошлом году было построено 19 детских садов, благодаря чему все дети региона в возрасте от 3-7 лет и и на 99,7% - малыши до 3 лет обеспечены местом в дошкольном учреждении, Финансовую поддержку получили больше 30 тысяч семей с детьми.

В рамках национального проекта "Культура" были отремонтированы четыре сельских дома культуры, новое оборудование и музыкальные инструменты поступили в 112 школ искусств, открыты современные библиотеки.

Благодаря проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано почти 240 километров дорожного полотна.

"В прошлом году региональный дорожный фонд был увеличен на 70 процентов – до 12,9 млрд рублей. Финансирование нацпроекта увеличилось в 2,2 раза", - отметил Паслер.

Он рассказал, что "впервые выделены целевые субсидии муниципалитетам на дороги местного значения - в сумме 1,55 миллиарда рублей", в ходе реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" отремонтировано 479 километров автомобильных дорог, завершена реконструкция трех мостов на автодорогах. В общей сложности в дорожную отрасль области инвестировали беспрецедентные для региона 18 миллиардов рублей.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за год были благоустроены 55 общественных территорий и 43 двора, расселено жителей с 4650 квадратных метров аварийного жилья - это почти в три раза больше установленного плана.

Губернатор рассказал, что в прошлом году в регионе были построены около миллиона квадратных метров жилья.

"В нынешнем году на ремонты многоквартирных домов будет направлено 3,4 млрд рублей, что почти в 2 раза больше уровня прошлого года", - добавил он.

Говоря о нацпроекте "Экология", Паслер отметил, что впервые в Оренбуржье создана Единая система экологического мониторинга атмосферного воздуха, обрабатывающая данные в том числе от постов наблюдения крупных промышленных предприятий региона.