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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573063819.html
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса
Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 июля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, ограничительные... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:39
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
ситуация на украине
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, ситуация на украине, воз, украина, в мире

На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса

14:20 17.06.2020 (обновлено: 15:39 17.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц во Львове
Женщина в защитной маске на одной из улиц во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 июля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, ограничительные меры каждый регион сможет усиливать самостоятельно, заявил в среду премьер страны Денис Шмыгаль.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
"Сегодня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля, ведь это пока самый эффективный способ противостоять распространению коронавируса" - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее минздрав Украины заявил, что число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 758 и достигло 33234, умер еще 31 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗУкраинаВ мире
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