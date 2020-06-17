На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса

КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 июля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, ограничительные меры каждый регион сможет усиливать самостоятельно, заявил в среду премьер страны Денис Шмыгаль.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
"Сегодня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля, ведь это пока самый эффективный способ противостоять распространению коронавируса" - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее минздрав Украины заявил, что число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 758 и достигло 33234, умер еще 31 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
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